/684794/فصل-عربات-قطار-المحلة-دون-وقوع-اصابات-وقوات-الأمن-تسيطر-على-الموقف

شهدت محطة سكة حديد طنطا، بمحافظة الغربية، انفصال عربتان عن مقدمه القطار، مما أدى إلى وجود حاله من الفزع والزعر بين المواطنين، وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة، بتوقف قطار المحلة - طنطا أثناء سيره بصورة مفاجئة بسبب أنفصال عربتان من مقدمة القطار .

وأنتقلت قوة من الحماية المدنية، ومسئول هيئة السكة الحديد إلى محل البلاغ وتبين من خلال معاينة القطار حدوث عطل أدى إلى أنفصال العربتان فى مقدمة القطار، دون وقوع إصابات أو خسائر، كما تم توصيل العربات إلى مقدمه القطار مره أخرى وعادت حركة القطارات إلى العمل وتم تحرير محضر بالواقعة.

حملات تموينية مكثفة بأسواق الغربية

ومن جانب أخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال شهر رمضان الفضيل وأعياد الإخوة الأقباط من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وذلك بناء على تحريات الرقابة الإدارية، حيث شكل الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري لجان من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والأقسام التابعة لها على مستوى مراكز المحافظة الثمانية وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 38 محضر منها عدد ١ محضر بإجمالي 4 كجم لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الادمي، عدد “31” محضر لحوم ذبح خارج المجازر ما بين لحوم جاموسي وبقري بإجمالي وزن 183 كجم، عدد 6 محاضر بإجمالي طن و 125 كجم "أسماك مدخنة رنجة" لم يتم الجزم بصلاحيتها ظاهريا للاستهلاك الآدمي مما استوجب سحب عينه من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.

وفي سياق متصل تم ضبط مقدار “180” كجم أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ليصل بذلك إجمالي ما تم ضبطه إلى “1325” كجم، وقد تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة حيال المخالفين. ومن جانبه أكد رحمي أن الحملات الرقابية والتفتيشية على السلع والأسواق مستمرة لإحكام السيطرة عليها ومواجهة الغش التجاري ، جشع التجار واحتكارهم للسلع.

وأشار محافظ الغربية إلى فتح منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال عدد “5” منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، عدد “6” منافذ وعدد “14” سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير كوبونات بقيمة “200” جنية تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير ، كما وجه المحافظ بزيادة عدد منافذ (أمان) لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة اعتبارا من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية.