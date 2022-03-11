/684793/نجل-عبد-الرحمن-أبو-الزهرة-منتقدا-منى-الشاذلي-مسألتنيش-تقدمني-إزاي

يحل اليوم الجمعة، الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، ضيفي على برنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

دوت الخليج يرصد انتقادات أحمد أبو زهرة لتقديم منى الشاذلي له

وتحدث أحمد أبو زهرة عن طريقة تقديم منى الشاذلي له في الحلقة التي من المقرر أن تذاع اليوم، منتقدا عدم سؤاله عن الطريقة التي يرغب بها، فقال: «سعدت باستضافتي في برنامج مع منى الشاذلي اللي حيتذاع النهاردة بليل.. متعود في اللقاءات التليفزيونية أو الحوارات الصحفية إنهم يسألوني عن إزاي يتم تقديمي، بس للأسف ده محصلش».

وتابع: «عادة أنا مش بحب حد يقولي كلمة دكتور، رغم أنه في المجال بتاعنا.. الكلمة دي بتطلق على كل اللي أخدوا شهادات في الخارج بتخصص العزف، حتى أقل بكثيرعن الشهادات اللي أنا حصلت عليها، ولكن في النهاية أُفضل أن أنتسب إلى صفة الموسيقي أو الموسيقار أو عازف البيانو، ومع ذلك أتمنى تتفرجوا على الحلقة، وتستمتعوا بعزف د.مريم أبو زهرة فيها».

أحمد أبو زهرة مع منى الشاذلي

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يروي أحمد أبو زهرة كواليس الأحداث السعيدة التي وقعت في الآونة الأخيرة في عائلة أبو زهرة، من عقد قران حفيدة أبو زهرة سارة، ورقصه معها أثناء الحفل، وفوز حفيدة أخرى وهي مريم أحمد أبو زهرة بالجائزة الفضية في مسابقة كسارة البندق، كما تحدث عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد، وروى العديد من المواقف التي تظهر علاقة عبد الرحمن أبو زهرة بأحفاده.

ابنة عبد الرحمن أبو

هذا وتحضر مريم مع والدها أحمد في الأستوديو لتعزف بآلة الكمان، وتتحدث عن فوزها في مسابقة كسارة البندق، وهي واحدة من أهم المسابقات الخاصة بالموسيقى الكلاسيكية على مستوى العالم، وهي تقام في العاصمة الروسية موسكو وينظمها التليفزيون الروسي.

عبد الرحمن أبو زهرة حديث السوشيال ميديا بعد حفل زفاف حفيدته

من ناحية اخرى، كان قد تصدر اسم عبد الرحمن أبوزهرة، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن راي حفيدته البلوجر الشهيرة سارة صبري لأول مرة بفستان زفافها مع عريسها، وسألها في جو من المرح ممزوج بالتأثر الشديد هل وضعت مستحضرات التجميل؟ فأجابته ضاحكة بالدموع في عينيها: لا يا جدو، وأردفت: ايه الشياكة دي يا جدو أنت هتغطي عليا وهتغطي على العريس فأجابها: كل ده عشانك.