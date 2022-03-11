/684791/نجم-ليفربول-يخطف-جائزة-أفضل-لاعب-في-شهر-فبراير-من-محمد-صلاح

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية عن أفضل لاعب في شهر فبراير المنصرم، بعد خوض أربع جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قائمة اللاعبين المرشحين على أفضل لاعب في الشهر الماضي، والتي سبق وحصدها ثلاث مرات.

ماتيب يتوج بجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

توج الكاميروني جويل ماتيب مدافع فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير الماضي، على حساب الفرعون محمد صلاح.

قدم ماتيب أداء متميز وقوي في خط الدفاع مع ليفربول خلال مواجهات الفريق بالدوري الإنجليزي، ليأتي بالأخير بجائزة أفضل لاعب بالشهر.

ونال جويل ماتيب مدافع ليفربول الجائزة بعد مساهمته المميزة في 4 انتصارات لناديه خلال الشهر الثاني من العام الجاري.

وبات ماتيب أول كاميروني يفوز بالجائزة، شارك في كل دقائق المباريات الأربع لليفربول في الدوري خلال الشهر الماضي.

نتيجة مباراة ليفربول وإنتر ميلان

حقق الإنتر الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ليفربول المباراة بسيطرة كبيرة على الأنتر، وأضاعوا لاعبيه أكثر من فرصة، بينما لعب إنتر ميلان على الهجنمة المكرتدة وشكل خطورة كبيرة على الريدز، وأستطاع أن يسجل هدف ليفوز في الأخير.

وأحرز لاوتارو مارتيينيز هدف فوز الأنتر في الدقيقة 62، وأضاع بعدها ليفربول أكثر من كرة في ظل تالق حارس ومدافعب الأنتر، بينما كان يريد الفريق الإيطالي تسجيل هدف ثاني من أجل التأهل ولكنهم فشلوا في ذلك.

ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.