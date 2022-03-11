الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد المشير طنطاوي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد المشير طنطاوى، وذلك تزامنا مع ذكرى "يوم الشهيد"، بحضور عدد من الوزراء من بينهم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وعددا من قادة القوات المسلحة.

وخطب الجمعة، الدكتور السيد عبد البارى، تحت عنوان " القيمة والتضحية في سبيل الله.. ومنزلة الشهادة"، حيث أكد عبد البارى، أن للأمة المصرية أياما لا تنسى وتاريخا لا يمحى، وأضاف: أننا في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك، نحيى يوما من أيام هذه الأمة الكريمة، الموسوم بيوم الشهيد.