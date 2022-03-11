دورات تدريبية على النظام الإلكترونى الجديد للانتخابات النقابية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فى التحضير لإجراء الانتخابات العمالية للمنظمات النقابية للدورة النقابية 2022- 2026، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان.





وقال ياسر سعيد مدير المديرية - وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات استعدادا لهذه الانتخابات من خلال فريق عمل على أعلى درجات الاستعداد والكفاءة، مشيرا إلى أن مركز المعلومات بالمديرية بدأ فى تدريب العاملين على تلك الإجراءات، وذلك بإعداد دورة تدريبية للزملاء المرشحين لإدارة العملية الانتخابية، وذلك لعرض جميع المقترحات المتاحة للترتيب والتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال فترة الانتخابات، وكذلك لعرض محتويات النظام الإلكترونى الجديد الذى تم إعداده خصيصا للانتخابات النقابية.

وأوضح أنه قام بالتدريب والشرح المهندس محمد كمال مدير مركز المعلومات، حيث تضمن التدريب نظرة عامة على مراحل الانتخابات النقابية، وكيفية تحديث بيانات اللجنة النقابية وأعضائها، فضلا عن تسجيل الانتخابات والمشروع الانتخابى، وبيانات المرشحين والطعون، وكيفية إجراء عملية التمثيل الانتخابى النسبى، وعرض التقارير المتاحة بالتطبيق.

وأكد مدير المديرية أن التدريب مستمر خلال الفترة القادمة، وحتى موعد الانتخابات من خلال إجراء محاكاة عملية على النظام والغرض منها اختبار مخرجات النظام والتدريب العملى للزملاء على التطبيق.