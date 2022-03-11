بـ3.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد خالد بن الوليد بقرية حجازة فى قنا

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ قنا أشرف الداودى اليوم الجمعة افتتاح أعمال الإحلال والتجديد بمسجد خالد بن الوليد بقرية حجازة التابعة لمركز قوص والتى تمت بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 3.5 مليون جنيه.





جاء ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وفضيلة الشيخ ماهر على جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا وجمع غفير من أهالى القرية.

واستمع محافظ قنا إلى خطبة الجمعة التى ألقاها وكيل وزارة الأوقاف تحت عنوان "منزلة الشهداء عند ربهم" والتى تحدث فيها أن الشهادة فى سبيل الله منحة ربانية يختص بها من يشاء من عبادة.. فالشهداء فى المرتبة الثالثة بعد النبيين والصديقين مستشهدا بقوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)، فالشهيد الحق هو من أخلص لله وضحى بنفسه فى سبيله وجاهد بها فى سبيل الدفاع عن أرضه ورفع راية وطنه.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بإفتتاح بيتا من بيوت الله تعالى، داعيا المولى عزوجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم.

وأكد الداودى اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، لافتا إلى أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا ونقوم بافتتاح مساجد جديدة بقرى ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إحلال وتجديد مسجد خالد بن الوليد بالجهود الذاتية على مساحة 650 م2، وأن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة التى تمت بها أعمال احلال وتجديد على مستوى مدن المحافظات المختلفة.