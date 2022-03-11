إبراهيم محلب يدلى بصوته فى انتخابات «المهندسين»

وكانت الجولة الثالثة والأخيرة من الانتخابات قد انطلقت فى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، إذ تجرى جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين، بين هانى ضاحى نقيب المهندسين المنتهية ولايته والنقيب السابق طارق النبراوى.
يذكر أن انتخابات نقابة المهندسين انطلقت مرحلتها الأولى فى 25 فبراير الماضى، حيث تم انتخاب رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، وأيضا انتخاب الأعضاء المكملين للشعب الهندسية، ولم يتم حسم انتخاب النقيب العام من الجولة الأولى، لعدم حصول أى من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، وجرت الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل فى جميع اللجان الانتخابية.
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