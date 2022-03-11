صحة أسوان: تطعيم 50 ألفا ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية بأسوان الدكتور مصطفى أبو المجد، إن المديرية انتهت حتى اليوم الجمعة، من تطعيم 50 ألفا و300 مواطن، ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا.





وأوضح أبو المجد - فى بيان اليوم الجمعة - أن إدارة أسوان الصحية سجلت تطعيم 12 ألفا و834 مواطناً، فيما تم تسجيل تطعيم 4707 مواطنين بإدارة دراو الصحية، و13 ألفا و503 مواطنين بإدارة كوم أمبو الصحية، و3149 مواطناً بإدارة نصر النوبة الصحية، و16 ألفا و107 مواطنين بإدارتى إدفو شرق وغرب. وأشار مدير الطب الوقائى، إلى أن الحملة تستمر حتى يوم 15 من الشهر الجارى، وتستهدف جميع المواطنين من سن 12 عاما وأكثر، بدون تسجيل مسبق على الموقع وبدون انتظار رسالة كما فى السابق، وذلك خلال مواعيد من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا يوميا، موضحاً أنه تم إعداد وتجهيز 680 فرقة ثابتة ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات، بالإضافة للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات.

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