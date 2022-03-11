عصام شرف يدلى بصوته فى انتخابات الإعادة بنقابة المهندسين (صور)

جدة - نرمين السيد - أدلى المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، بصوته فى اليوم الجمعة، بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام، والذى تجرى الإعادة عليه بين المهندس هانى ضاحى النقيب الحالى المنتهية ولايته والمهندس طارق النبراوى النقيب السابق.





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