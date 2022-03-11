تنظيم ورشة عمل مشتركة بين بحوث البترول ومدينة الأبحاث العلمية

جدة - نرمين السيد - نظم معهد بحوث البترول المصرى بالتعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ورشة عمل مشتركة بعنوان: "الطاقة النظيفة: التقنيات والحلول المُبتكرة"، بمقر المعهد، وذلك ضمن سلسلة ورش عمل تحت عنوان "بالبحث العلمى نستطيع".





وأشاد ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى، بحرص كافة رؤساء المعاهد البحثية على التعاون والتكامل لمواجهة التحديات التى تواجه القطاعات المختلفة؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، لافتًا إلى أن هذه الورشة تأتى فى ظل اهتمام الدولة بالطاقة كمحور من محاور التنمية المُستدامة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة التحول التدريجى من الطاقة المُستخدمة حاليًا إلى طاقة نظيفة.

وخلال فعاليات الورشة، استعرض محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، مبادرة دعم وتمويل المُقترحات البحثية للمشروعات الناتجة عن ورشة العمل بقيمة تمويل تصل إلى 2 مليون جنيه.

وأوضحت منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، أن الورشة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المدينة ومعهد بحوث البترول، مؤكدة على أهمية الاستفادة من جميع الابتكارات والأبحاث العلمية والنماذج الأولية، فى مجال الطاقة؛ لدعم عملية التنمية المُستدامة فى مصر.

وأكد محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، على ضرورة وضع خريطة عمل وخطة بحثية بين كافة الجهات، تتضمن المحاور الاساسية للتنمية لتنفيذ مشروعات قومية مُشتركة تحقق أعظم النتائج البحثية، لافتًا إلى أن الصندوق يُمكن المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال من تطوير حلول ذات مُستوى عالمى؛ لمواجهة تحديات السوق والتحديات المُجتمعية ومُحفز لاقتصاد مبنى على المعرفة.

تضمنت ورشة العمل العديد من المُحاضرات المُشتركة بين الجانبين، لعرض العديد من المشروعات البحثية لحل المعوقات والمُشكلات التى تواجه القطاع الصناعى بمساعدة البحث العلمى، كما تخلل ورشة العمل معرض يتضمن بوسترات ونماذج أولية لمُخرجات بحثية قابلة للتطبيق من الجانبين، ويتم استخدامها فى حل بعض مُشكلات الطاقة فى مجالات الصناعات المُختلفة.

واستعرض رؤساء المراكز والمعاهد البحثية، المجهودات المبذولة فى كل معهد أو مركز فى مجال الطاقة النظيفة.