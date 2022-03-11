اجتماعات ومنح ووثائق تأمين.. حصاد القوى العاملة الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - إذ عقد وزير القوى العاملة أول مؤتمر صحفى من مقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وسلم ومحافظ الغربية 2581 وثائق تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة، و50 عقد عمل لـ"قادرون باختلاف" ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما أعلن عن برنامج تدريب مهنى شامل للشباب الفلسطينى على الصناعات اليدوية يحقق طموحاتهم، وتوفير 7343 فرصة عمل برواتب مجزية فى 19 محافظة، وتعيين 4532 شابا منهم 109 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، ووفد برنامج الأغذية العالمى يشيد بجهود القوى العاملة فى تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم بقنا وبنى سويف، ومد فترة قبول الطلبات على فرص عمل للممرضات بالكويت، وتحويل 1.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان أول مؤتمر صحفى، من مقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلن أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022-2026 سيتم إجراؤها فى مايو المقبل، وأنه لا نية للتأجيل، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع مديرى المديريات لوضع الرؤى اللازمة والخطط التى تناسب كل محافظة لتنظيم عملية الانتخابات، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تسجيل 99% من المنظمات النقابية المشاركة الانتخابات.

وأكد الوزير أن الوزارة لا تتدخل فى العمل النقابى، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، حيث إن ترك التنظيم الإدارى دون تنظيم أو تحديث يعد عيبا فى الجهة الإدارية المشرفة عليه.

وأوضح الوزير أن الوزارة حدثت بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا، وذلك من خلال إنشاء أول موقع إلكترونى للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها وإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكترونى المعد للانتخابات العمالية أون لاين أو من خلال مديريات القوى العاملة.

وأكد سعفان، حرص الوزارة على الميكنة الكاملة والاستفادة من التحول الرقمى فى الانتخابات العمالية القادمة، قائلا: إن الانتخابات السابقة كانت فى 2018 بعد إقرار القانون، ويوجد إصرار على وجود قاعدة بيانات تكون أساس الانتخابات العمالية القادمة، وقاعدة البيانات ملك للتنظيم النقابى العمالى، حيث أن ذلك يحقق نوع من الأمان الكامل ولا يسمح بالتلاعب فى أى بيانات، وستكون البيانات سليمة، وضمان الشفافية الكاملة.

وحول الحد الأدنى للأجور الذى يتم تنفيذه من أول يناير 2022 على العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقرار المجلس القومى للأجور، قال الوزير: إن الوزارة استقبلت بعد صدور قرار المجلس القومى للأجور ما يقرب من 6000 طلب استثناء من هذا الحد، ولكن حتى لم يتم دراسة هذه الطلبات لأنه لابد أن ترسل الشركات القوائم المالية ليكون هناك دراسة فعلية حول مدى قدرة الشركة لتطبيق الحد الأدنى للأجور دون احداث ضرر مالى لها، موضحا أنه فى حالة ثبوت هذا الضرر يتم استثناء هذه الشركة لفترة محددة حتى تستطيع توفير الموارد اللازمة لتطبيقه، مؤكدا أن الوزارة لم تتلقى من الشركات القوائم المالية حتى الآن.

وحول المستهدف الوصول إليه لوثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة أشار الوزير الى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى التأمين على 500 ألف عامل غير منتظم من خلال وثائق التأمين التكافلى التى تغطى حالات العجز الكلى أو الجزئى أو حالات الوفاة، كاشفا عن أنه تم إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن وجار تسليمهم، منوها إلى أن قيمة الوثيقة تم رفعها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لتحقيق أعلى استفادة للعمالة غير المنتظمة، حيث أن هذه الفئة تتعرض لمخاطر جمة أثناء العمل مما يتسبب فى إصابتهم أو حدوث وفيات فى بعض الأحيان، مما تتطلب حمايتهم من خلال هذه الوثائق، فضلا عن دور الوزارة فى تقديم التوعية اللازمة لاتباع ثقافة السلامة والصحة المهنية لتجنب حدوث الإصابات والحوادث.

كما استأنف وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات بزيارة لمحافظة الغربية، حيث سلم هو والمحافظ الدكتور طارق رحمى 2581 وثائق تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وياسر عيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وفى كلمته، هنأ الوزير العمال الحضور بمناسبة الأيام المباركة التى نعيشها فى شهر شعبان داعيا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم بالخير والسعادة والنجاح، مؤكدا أن وثيقة التأمين التكافلى المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة فى المحافظة اليوم إنما قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة، كحق وثيق لهم وليس فضلا من أى شخص عليهم.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأشار سعفان: جئنا إلى محافظة الغربية إحدى القلاع الصناعية الوطنية تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله فى الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجارى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلى إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالى بدلا من 100 ألف جنيه فى العام الماضى، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع، مشيرا إلى أنه فى القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التى تحقق الهدف الرئيسى للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.



وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية كانت خير سند لأبنائها فى مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وحرصت على توفير فرص العمل اللائقة لهم، داخل كل قرية من قراها، وضح ذلك جليا خلال المبادرة الرئاسية الواعد حياة كريمة والتى تشرف مركز زفتى بأن يكون جزءا منها، وامتد العطاء ليصل إلى 4 مراكز أخرى داخل المحافظة فى المرحلة الثانية من المبادرة.

وفى إطار زيارته لمحافظة الغربية سلم وزير القوى العاملة، والمحافظ الدكتور طارق رحمى 50 عقد عمل لـ "قادرون باختلاف" قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة بالغربية من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص، ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء حسن الجندى سكرتير عام المحافظة، وياسر عيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات ووجدها فى إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.



وأكد الوزير أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها فى أى وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن الدولة تضع أبنائها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عاما لذوى القدرات الخاصة، مما أعطى حافزا كبيرا لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار الوزير إلى أن ذوى الهمم تحتاج من الجميع أن ينظر لها نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية، منوها إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها مسئولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانا منها بدور ذوى الهمم الفعال فى بناء المجتمعات، جنبا إلى جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

وفى ختام كلمته دعا الوزير الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الوطن من القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد 9 مارس الجارى، تقديرا واعزازا لما قدموه من دماء غالية للحفاظ على كرامة هذا الوطن وسلامة أراضيه.

من جانبه أكد محافظ الغربية أن المحافظة تقدم كل الدعم اللازم لأبنائها من ذوى القدرات الخاصة فى كافة المجالات وتعمل على زيادة ذلك الدعم بالتعاون من الجهات المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية برعاية تلك الفئة وحمايتها.

وعلى جانب آخر، التقى وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، وزير التنمية الإجتماعية بدولة فلسطين الدكتور أحمد مجدلانى، ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينى الدكتور ماجد الحلو، والملحق الطبى لسفارة فلسطين الدكتور فادى كساب، ومسئول ملف التواصل مع وزارة الخارجية طارق فانوس، وذلك فى إطار زيارة الوفد الفلسطينى للقاهرة، لمناقشة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العام الجارى.

فى مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بوزير التنمية الاجتماعية والوفد المرافق له، مؤكدا العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وفلسطين على المستويين الرسمى والشعبى، مشددا على اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدما للأمام على كافة المستويات مثمنا التنسيق القائم بين قيادة البلدين ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربى المشترك بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى هى جوهر اهتمامات مصر والعالم العربى، ودور مصر التاريخى فيها والتى لا زالت تقدم الكثير إلى القضية الفلسطينية.

ومن جانبه أشاد مجدلانى بتطوير الحرف اليدوية وإحياءها خاصة أن نسبة البطالة قد ارتفعت فى فلسطين مما يلزم الخروج بأفكار جديدة تسهم فى توفير فرص عمل للشباب الفلسطينى، مشيرا إلى أن المناقشات فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى ستعمل على تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، لتخطى التداعيات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها بعض البلدان العربية.

كما تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التى تصدرها نصف شهرية من توفير 7015 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 72 شركة ومصنع قطاع خاص فى 19 محافظة لشغلها خلال شهر مارس الجارى.

كما تناولت النشرة إعادة نشر الوظائف من النشرة السابقة لم يتم شغلها من فبراير 2022 وعددها 328 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 7343 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 18 محافظة هى: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والأقصر، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، والمنوفية، والمنيا.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، عن مد فترة قبول الطلبات للممرضات " اناث فقط" للعمل بإحدى المؤسسات الطبية فى دولة الكويت، وذلك حتى الإثنين المقبل براتب شهرى يوازى 22 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مشيرة إلى أنها لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه يشترط فى المتقدمات أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من الإناث فقط من جامعات عين شمس والقاهرة والاسكندرية، كما يشترط خبرة لاتقل عن 4 سنوات، واجادة اللغة الانجليزية، فضلا عن الحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

كما أعلن وزير القوى العاملة، بدء قبول طلبات راغبى العمل على 230 فرصة عمل على مهن الأمن والحراسة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، وفرتها مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى شركة ايجى سكيورتى للأمن والحراسة برواتب تتراوح من 2800 وحتى 3400 جنيه، فضلا عن توفير مزايا السكن والمواصلات ووجبات غذائية، وذلك للعمل فى مدينة الرحاب و6 أكتوبر بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتى فى إطار دور وزارة القوى العاملة فى تشغيل الشباب فى القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل، والمساهمة فى خفض معدلات البطالة.

من جانبه قال السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد: إن الوظائف المطلوبة هى: 30 فرد أمن للعمل بمدينة الرحاب، و200 فرد أمن للعمل بمدينة 6 أكتوبر، والسن من 21 سنة وحتى 50 سنة، مع توفير سكن للعاملين، ووسيلة مواصلات داخلية، ووجبات، فضلا عن الحصول على 4 أيام إجازة فى حالة العمل لمدة 30 يوما.

وأناب وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بتسليم تعويض وثيقة التأمين التكافلى عن حالة العجز الجزئى لعامل من العمالة غير المنتظمة أصيب فى أثناء عمله بشركة سيرفيس للخدمات بالمحافظة، فضلا عن سرعة تسليم العامل طرف صناعى (تعويضى) فى إطار الرعاية الإجتماعية والصحية التى تقدمها الوزارة ومديرياتها لتلك الفئة ضمن مبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظات.

ومن جانبه أوضح مدير المديرية، أنه بناء على توجيهات وزير القوى العاملة تم تسليم العامل محسب محمد عبد الغنى محسب من العمالة غير المنتظمة بشركة سيرفيس للخدمات، تعويض وثيقة التأمين التكافلى وطرف صناعى، والذى تعرض لحادث أثناء تأدية عمله أدى إلى بتر فى الذراع الأيمن، وعلى الفور قامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على اللجنة الاستشارية بالمديرية والوزارة والتى وافقت على توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم له.

كما أناب سعفان، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتسليم 543 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وذلك من خلال آلية تفيد استلام العامل للوثيقة، ومنها صورة بطاقة الرقم القومى،ورقم تليفونه، فضلا عن التوقيع على كشوف لاستلام الوثيقة.

وقال وزير القوى العاملة: إن تكلفة هذه الوثيقة تحمل تكاليفها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، فضلا عن تحمل تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين.

وقام محمد سالم عبد الملك مدير المديرية، بتسليم 130 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وتغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى، للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم بموقع العمل بالعريش بمحطة تحلية مياه البحر، تمهيدا لتسليم باقى العمالة غير المنتظمة بالشركات بشمال سيناء.

كما أصدر وزير القوى العاملة، توجيهات فورية للجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ومديرى مديريات القوى العاملة بمحافظتى المنوفية والدقهلية، بصرف منح استثنائية لأسر عمال ضحايا حادث غرق معدية مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وضحايا ومصابى حادث سقوط مدخنة مصنع طوب طفلى بميت غمر بمحافظة الدقهلية من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة: إن توجيهات الوزير جاءت فورية بمجرد عرض مذكرة بالحادث الخاص بسقوط مدخنة المصنع على العاملين به نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المنشأة، وذلك بسبب الرياح والأمطار والبرق التى حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، وأن إهمال التعليمات نتج عنه وفاة 4 عمال تحت الأنقاض وهم: أحمد عبد الله محمد الحفناوى، وإبراهيم مصطفى أبو زيد، ومحمد إبراهيم عبد الحى سليمان، وسحر سمير أحمد القبانى، من العمالة غير المنتظمة بالمصنع.

وقد شملت المنح الاستثنائية أسر 8 عمال زراعة موسمين وقع لهم حادث آخر فى مركز أشمون بمحافظة المنوفية وهو عبارة عن غرق معدية محملة بسيارة عليها 8 من عمال الزراعة الموسميين.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، أن وزير القوى العاملة كان قد وجه بعمل حصر شامل للعمالة غير المنتظمة بكل مصانع الطوب الواقعة بمدينة ميت غمر فور علمه بحادث مصنع الطوب الطفلى بقرية أبو نبهان طريق المنصورة السريع بميت غمر، لإدراجها ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح الرعاية الاجتماعية والصحية الدورية، فضلا عن عمل وثيقة تأمين تكافلى لهم ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى بقيمة 200 ألف جنيه تتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالوزارة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشاد وفد من برنامج الأغذية العالمى WFP، بالبرامج التدريبية المقدمة للشباب وورش التدريب الموجودة والعدد والأدوات الحديثة فى مركز التدريب المهنى بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا التى تسهل على المتدربين العملية التدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية.

جاء ذلك خلال تفقد الوفد ورش التدريب الموجودة بالمركز على مهن التفصيل والحياكة، والتركيبات الكهربية، والتبريد والتكييف، والسباكة الصحية، عقب استقبال حسام طلبة مدير المديرية له، لعرض جهود المركز فى العملية التدريبية للشباب، والإطلاع على البرامج التدريبية المنفذة بداخله وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة والبرنامج.

وتفقد الوفد يرافقه مدير المديرية، الدورات التدريبية المنعقدة داخل المركز، مثنيا على المستوى المتميز للمتدربين والبرامج التدريبية الحديثة التى يتم تقديمها للشباب من خلال مدربين مؤهلين على مستوى عالى من الكفاءة تم اختبارهم بالوزارة.

كما أشاد وفد آخر من برنامج الأغذية العالمى WFP، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية والتعليم بالبرامج التدريبية المقدمة للشباب وورش التدريب الموجودة والعدد والأدوات الحديثة فى مركز التدريب المهنى بشرق النيل التابع لمديرية القوى العاملة ببنى سويف التى تسهل على المتدربين العملية التدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية.

جاء ذلك خلال تفقد الوفد قاعات التدريب الموجودة بالمركز على مهن صيانة المحمول، والمشغولات اليدوية، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة عقب استقبال محمد أنور مدير المديرية له، لعرض جهود المركز فى العملية التدريبية للشباب، والإطلاع على البرامج التدريبية المنفذة بداخله وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج.

واستقبل محمد أنور مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف الوفد بمركز التدريب، مقدما الترحيب والشكر على الزيارة، مؤكدا التعاون المشترك فيما بين القوى العاملة والبرنامج فى العديد من مجالات التدريب من أجل التشغيل فى محافظات الجمهورية المختلفة.

كما بدأت مديرية القوى العاملة ببنى سويف فى قبول طلبات الراغبين فى التدريب المجانى لمدة يومين، من حملة الدبلومات المتوسطة على مهن اللحام، والميكانيكا، والكهرباء، والبرادة، تمهيدا لإجراء المقابلات مع المتقدمين، وبعد اجتيازها سيتم عقد الدورة التدريبية 15 مارس الجارى بمصنع مصر بنى سويف للأسمنت، وذلك فى إطار التعاون البناء والمثمر بين المصنع ووزارة القوى العاملة.

أعلن ذلك مدير المديرية، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية تأتى باكورة التعاون المشترك بين المصنع والقوى العاملة وذلك لتدريب وتأهيل الشباب داخل المصنع ثم تعيينهم بعد اجتياز الدورة التدريبية، فضلا عن أن التدريب يتم على أيدى مدربين متخصصين فى هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة.

كما نظمت مديرية القوى العاملة ببنى سويف برئاسة مدير المديرية، إجتماعا تمهيديا لوضع خطة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولا بأول.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، لمديريات القوى العاملة بالمحافظات للتواصل مع المنظمات النقابية العمالية للبدء فى تسجيل بيانات الجمعيات العمومية الخاصة بها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة القوى العاملة تمهيدا لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026، تنفيذا للقرار 106 لسنة 2021 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017.

كما تابع وزير القوى العاملة سير عملية التدريب بوحدة التدريب المتنقلة فى زاوية صقر بأبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار متابعته الدورية للدورات التدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة بمحافظات الجمهورية المقدمة مجانا من الوزارة للشباب من الجنسين لتدريبهم وتأهيلهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات.

من جهته.. قال عثمان عبد الرسول مدير المديرية، إن الوحدة بدأت الدورة الثانية من التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة، لتأهيل المتدربات على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهنى ووضع النظم التى تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التى تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة لخفض معدلات البطالة.

كما تابع الوزير سير عملية التدريب بوحدة التدريب المتنقلة فى قرية الشواشنة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك فى إطار متابعته الدورية للدورات التدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة بمحافظات الجمهورية المقدمة مجانا من الوزارة للشباب من الجنسين لتدريبهم وتأهيلهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات.

من جهتها.. قالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا على مهنة كهرباء التركيبات بالوحدة المتنقلة، لتأهيل المتدربين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهنى ووضع النظم التى تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التى تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة لخفض معدلات البطالة.

وإستمرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بإجراء المقابلات، لليوم الرابع على التوالى، للمتقدمين على 55 وظيفة مسؤول تأمين ومسؤول تأمين أول بشركة مصر لتأمينات الحياة، من مركزى الخارجة وباريس.

وقال أحمد طليب مدير المديرية:إن المقابلات ما زالت مستمرة للمتقدمين على نفس الوظائف فى مركزى بلاط والداخلة والفرافرة، مشيرا إلى أن هذه المقابلات تأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بتوفير وظائف لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة وتسهم فى اكسابهم العديد من الخبرات.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 4532 شابا منهم 109 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، والبحيرة، والقليوبية، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، بلغت 263 ألفا و321 جنيها، والتفتيش على 2647 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 5105 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5105 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل،استطاع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 71 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 46 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 95 ألفا و114 دولارا،أى ما يعادل مليون و490 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

وأخيرا، أكدت وزارة القوى العاملة أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى بدولة الإمارات العربية المتحدة من إعلان منسوب للوزارة يطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بالإمارات، عار تماما من الصحة، وتحذر المواطنين من مثل هذه الإعلانات الوهمية التى تستغل رغبة الشباب فى السفر تستدرجهم بمثل هذه العقود "المضروبة وتطلب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وفى النهاية يجد العامل الشركة ليس لها أى وجود.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى، عن رصد المكتب إعلان تم تداولة على وسائل التواصل الاجتماعى منسوب إلى وزارة القوى العاملة المصرية ويطلب فى الإعلان مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بدولة الإمارات.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبو ظبى يحذر راغبى السفر للعمل بدولة الإمارات من دفع أى مبالغ مالية، حيث أن قانون العمل بالدولة يجرم تحصيل أى مبالغ مالية من العامل فى أى مرحلة من مراحل التشغيل سواء قبل دخولهم الدولة أو بعد إلحاقهم بالعمل، وينبغى العلم بأن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أن هناك عقوبات إدارية توقع على المنشآت المخالفة.