القوى العاملة: تحويل 1.4 مليون جنيه مستحقات لـ 46 عاملا غادروا الأردن

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 71 من مستحقات الضمان الاجتماعى لـ 46 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وقال الوزير - فى بيان اليوم الجمعة - إن المستحقات بلغت 95 ألفاً و114 دولاراً، أى ما يعادل مليونا و490 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة. من جهته، أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد خلاله الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية فى الأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا. وأكد الملحق العمالى بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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