القباج تشهد توقيع 5 بروتوكولات تعاون لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية الصغيرة

جدة - نرمين السيد - جاء أول بروتوكول تعاون تم توقيعه ما بين مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة البنك التجارى الدولى و "سى إس آر إيجبت" لإطلاق مبادرة لمصر "أطفال مصر .. مستقبل مصر"؛ لمكافحة أمراض العيون والقضاء على مسببات العمى والكشف عن الأنيميا والكشف عن السكرى والأمراض الجلدية وأمراض الصدر وأمراض القلب، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ورعاية ودعم من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وأشرف الداودى محافظ قنا، وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ومديرية الصحة بقنا.

وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة الحياة لطلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية فى نطاق جغرافى ممتد من خلال توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لكل طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية فى مركز الوقف بمحافظة قنا تماشيا مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم العمل على تنظيم قوافل طبية تجوب 42 مدرسة ابتدائية وإعدادية بقرى المركز المختلفة وتقدم خدماتها لعدد 22 ألف طالب فى هذه المدارس المستهدفة.

كما شهدت القباج توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ومؤسسة صناع الخير للتنمية بهدف دعم مبادرة "قدم صحيح" لتقديم الرعاية الطبية والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر من خلال تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لمرضى "القدم السُكرى" غير القادرين، لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات مُوسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكرى والحماية من بتر القدم السُكرى.

مبادرة "قدم صحيح" تم إطلاقها ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة و تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وأساتذة الأوعية الدموية فى كليات الطب بالجامعات المصرية فى 30 جامعة مختلفة.

ونجحت المبادرة فى تشغيل 20 غرفة، بـ20 مستشفى جامعى تم من خلالها تقديم خدمات الكشف وتسليم العلاج والغيار بالمجان تماما لعدد 3 آلاف مريض قدم سكرى فى المحافظات المختلفة وتنفيذ حملات توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبالتواصل المباشر استهدفت الملايين من المواطنين.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزراة وصناع الخير لإطلاق مبادرة إحياء الحرف التراثية واليدوية فى 8 قرى من قرى النوبة وأسوان، وذلك ضمن استراتيجية تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تطوير العنصر البشرى حرفيا ومهنيا من أهالى القرى التراثية بأسوان وتطوير التصميمات التقليدية بما يواكب متطلبات العصر واحتياجات العملاء للحفاظ على الصناعات و الحرف اليدوية والتراثية من الاندثار.

ومن خلال البروتوكول تقوم وزارة التضامن بدعم مشروع "القرى التراثية بأسوان" للحفاظ على الصناعات والحرف اليدوية والتراثية بمبلغ تسعة ملايين ومبلغ 3 ملايين جنيه لبناء منازل وقوافل طبية وتطوير مدرسة مجتمعية و تطوير وحدة صحية.

وتعمل المبادرة على توفير المواد الخام عالية الجودة وتحسين مرافق الانتاج وتوفير القدرات التسويقية اللازمة ومتابعة وتقييم الأداء و قياس الأثر للمبادرة واعداد نظام لحصر قواعد البيانات والتدخلات وعمل التصميمات والهوية البصرية للمبادرة.

وفى ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن المبادرات الرائدة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى شهدت وزيرة التضامن أيضا توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية لتنفيذ مبادرة سكن كريم بإعادة بناء وإعمار بشكل كامل لـ3 آلاف منزل من منازل الاسر الأكثر احتياجا بمحافظتى قنا والوادى الجديد.

وتهدف مبادرة "سكن كريم" لتوفير سكن آدمى للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى قرى مصر، والتحسين المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية وبموجب بروتوكول التعاون أسندت وزارة التضامن لصناع الخير إعادة الإعمار والتأهيل والهدم والبناء لعدد 3000 منزل بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه وذلك بمركزى الوقف وقوص بقنا والفرافرة بالوادى الجديد.

وخلال الملتقى شهدت وزيرة التضامن أيضًا توقيع الوزارة ومؤسسة صناع الخير و"س إس آر إيجبت" بروتوكول تعاون بهدف تدريب وتأهيل ورفع كفاءة مؤسسات و جمعيات المجتمع المدنى، وذلك بتدريبهم على أساليب واستراتيجيات تنمية الموارد وطرق قياس الأثر التنموى وآليات توطين أهداف التنمية المستدامة وآليات عقد الشراكات الفعالة وكيفية إعداد وكتابة المذكرات المفاهيمية للتعاون مع الجهات المختلفة والربط بين أهداف ونشاط المؤسسة أو الجمعية واحتياجات المتبرعين ونشر ثقافة التطوع خاصة فى مجال الاستدامة البيئية وربط المتطوعين بالمحافظات المختلفة للعمل على نشر الوعى داخل كل محافظة بالمشروعات التنموية رفع درجة الوعى بأنشطة وزارة التضامن الاجتماعى.