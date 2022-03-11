/684789/محافظ-المنوفية-يعلن-استرداد-200-فدان-ضمن-حملات-استرداد-أملاك-الدولة

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تحرير 1314 محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 233 فدان بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن ، لافتا إلى أنه خلال اسبوع تم إعادة زراعة 30 حالة تم تبويرها بمساحة 4 فدان وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية.

وأضاف محافظ المنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 93 حالة تعدى على مساحة إجمالية 3 فدان في الفترة من 5 وحتى 10 من مارس الحالى، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأوضح “أبو ليمون” إلى أنه تم إزالة فورية في المهد لـ 31 حالة تعدى بمركز ومدينة شبين الكوم، فضلاً عن 14 حالة بقويسنا إلى جانب 15حالة تعدى أخرى بمركز الشهداء، مشدداً بتكثيف المرور الميداني والدوري على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالة تعدى فى المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظًا على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

أورمان المنوفية تعلن فحص 2000 مواطن ضمن مبادرة نور حياة

أفاد الأستاذ عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأنه تم تسليم “1047” نظارة طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة " للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق دوت الخليج بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .

وأشار مدير جمعية الأورمان بأنه تم إجراء “19” عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية وتركيب دعامات بالمجان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بإجمالي 760 ألف جنيه، ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية ، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية ، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.