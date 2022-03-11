/684784/تشريعية-الشيوخ-تستكمل-مناقشة-تيسير-إجرءات-التقاضي

دوت الخليج

تعليم الشيوخ تناقش تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر الأحد المقبل

كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفي بشأن تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني والسعي إلى بناء“مصر الرقمية" من أجل الوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا مضيفا الي أن الدولة المصرية تتخذ خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي، والتي تضع الأساس لرؤية مصر في عام ٢٠٣٠ للدخول بين صفوف الدول المتطورة والمواكبة للتكنولوجيات الحديثة، كما ساهمت أزمة انتشار فيروس كورونا بداية عام ٢٠٢٠، في إجبار الحكومات على تسريع وتيسيرة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ليشمل جميع أجهزة الدولة وقطاعات الخدمات والإنتاج.

إنشاء نظام رقمي متكامل في مصر

واضاف ان ذلك من أجل إنشاء نظام رقمي متكامل وأمن يحقق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ولعل من أبرز الأركان الهامة التي تقوم عليها مشروعات التحول الرقمي هو وجود منظومة للتوقيع الالكتروني آمنة تتيح للمواطنين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة، مما سيقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وتجهيزها.

وأشار إلى فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة تنبهت الحكومة المصرية لهذا الأمر منذ عام ٢٠٠٤ وذلك من خلال تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم 15 لعام ٢٠٠٤ ومن شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم صناعة التجارة الالكترونية المصرية وذلك من خلال تأمين التعاملات الالكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الانترنت، كما أنشئ وفي يوليو ٢٠٠٦ تم بالفعل إصدار 3 رخص ممارسة أنشطة وخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات، وهي الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS) وشركة مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي (.M.C.D.R) والشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات (Egypt Trust) ، وفي سبتمبر ۲۰۰۹ تم منح ترخيص لوزارة المالية (MOF) لتقديم الخدمة لموظفي الحكومة