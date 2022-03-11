/684781/موسيماني-يحاضر-لاعبي-الأهلي-ويأكد-على-تجنب-أخطاء-مباراة-الذهاب-بالقاهرة

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي على عقد محاضرة للاعبي الفريق اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافة بدايو مباراة الأهلي وصن داونز غداً السبت في الساعة الثالثة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في رابع جولات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، بالعاصة جوهانسبرج.

موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل التدريب الثاني بجوهانسبرج

وجاءت محاضرة موسيماني مع لاعبي الفريق قبل مواجهة صن داونز، بالعديد من التوجهات الفنية، والوقوف على بعض أخطاء لقاء الذهاب بين الفريقين بالقاهرة، والتي سقط فيها المارد بهدف دون رد.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الثالثة عصر اليوم على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج، في نفس موعد إقامة المباراة.

مران الأهلي الأول بجوهانسبرج

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس الخميس على ملعب نادي كايزر تشيفز، وشهد انتظام حسين الشحات وحمدي فتحي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وخلال المران أجرى بيتسو موسيماني، تقسيمة قوية على كامل مساحة الملعب، وشهدت التركيز على العديد من الجوانب الفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبين للمباراة.

وشهد مران الأهلي أمس حضور السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، الذي حرص على متابعة تدريبات الفريق والاطمئنان على كافة الأمور والترتيبات الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

وحرص مسئولو نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على تكريم بعثة الأهلي أمس في جوهانسبرج، وإهدائها قميص النادي الجنوب إفريقي.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.