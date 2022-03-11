/684783/بحس-أغنية-أنت-الحظ-بتاعتي-وأخويا-كان-بيتعالج-من-المهدئات-تصريحات-رامي-صبري-في-أجمد-7

حل الفنان رامي صبري ضيفا على برنامج «أجمد 7 الساعة 7»، المذاع عبر راديو نجوم FM، وتقدمه الإعلامية جيهان عبد الله في مساء يوم أمس الخميس الموافق 10 من شهر مارس الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات رامي صبري في برنامج أجمد 7

وتحدث رامي صبري بعدد من التصريحات المثيرة حول حياته الشخصية، وعلاقته بشقيقه الراحل وسبب وفاته، فضلا عن حبه لتقديم عدد من أغنيات الفنان الكبير عمرو دياب الذي يتخذ دائما مثل أعلى له، كما عرف من خلال تقليده الهضبة في بعض أعماله الغنائية.

تصريحات رامي صبري مع جيهان عبد الله عن شقيقه الراحل

- أغنية حالة اكتئاب كريم سمعهالي من سنتين

- كريم أخويا بيغني كويس جدًا وكنت بطلب منه نغني مع بعض فكان يقول لي أنا عاوز أطلع لوحدي مش عاوزك تساعدني.

- كريم أخويا اتعود على حاجات غلط زي المهدئات ودي أثرت عليه وخلته عصبي وكنا بنحاول نعالجه.

أغنية مع نفسي مش للحبيبة بس لأنها بتفكرني بأخويا كريم.

أعمال جديدة يستقبلها رامي صبري

وتحدث رامي صبري خلال لقائه ببرنامج أجمد 7 عن أعمال فنية يستعد لتقديمها وأعمال لنجوم كبار كان يريد أن يقدمها، فاتت تصريحاته على النحو الآتي:

- بحب إني أعمل أغنية تلمس الجمهور وتخلي الدموع تنزل بسرعة

- الأساسي إني أسمع أغنيتي في الشوارع وفي كل مكان مش إنها تحقق 60 أو 70 مليون على اليوتيوب.

- أحضر حاليا لطرح أغنية جديد بعنوان هي من ألحانى وكلمات نادر عبد الله وتوزيع جلال حمداوي وهنزلها في عيد الفطر.

- أغنية هي استايل جديد ماحدش عمله ولا أنا كمان.

- كان نفسي أغنية أنت الحظ تكون بتاعتي لأنها شخصيتي ونفس الغنا والكلام واللحن.

- ظهور المهرجانات والراب أصبح أمر صحي، واليتيوب مؤذي.

رامي صبري وأغنية مع نفسي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري كانت أغنية «مع نفسي» والذي ظهر كليبها في جو صيفي مبهج، يتميز ببعض المناظر الطبيعية والديكورات الريفية البسيطة، مع المزج بينها وبين الجو الأروبي، مما أطفى روح مختلفة على هذا الكليب، وظهرت الموديل التي تشارك صبري في الكليب بعدد من الإطلالات، منها الصباحية الناعمة، ومنها الكاجوال التي تميل إلى الجراءة والحدة.