دوت الخليج يكشف تفاصيل إصابة أمينة خليل بالأردن بسبب الإرهابين في مسلسل العائدون

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تواصل النجمة أمينة خليل تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "العائدون"، مع النجم أمير كرارة، إذ كانا يصورا مشاهدهما الأيام الماضية في دولة الأردن، وذلك للحاق لعرضه في موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إصابة أمينة خليل في الأردن بسبب الإرهابين في مسلسل العائدون

إصابة أمينة خليل في مسلسل العائدون

علم موقع دوت الخليج من مصادره أن الفنانة أمينة خليل تجسد دور صحفية مسؤولة عن ملف الإرهابيين في أحد المواقع الإخبارية، وتسعى جاهدة لكشف مخططات جماعة داعش الإرهابية، وخلال الأحداث يتعرض لها أحد الإرهابين وتصاب وتدخل المستشفى.

وعلى جانب آخر أكد المصدر إلى أن أمينة خليل خاضت الكثير من التمارين الرياضية واللياقية من أجل المسلسل، إذ أنها تواجه بعض المشاهد الأكشن.

دوت الخليج في كواليس مسلسل العائدون

يشار إلى أن موقع دوت الخليج، استطاع يوم الجمعة 18 فبراير، الدخول لكواليس مسلسل العائدون الذي تم تصوير مشاهده في حي جاردن سيتي، ووجدنا الفنان محمد عز يصور أحد مشاهده وهو يخرج من سيارة ويحمل حقيبة سوداء ويدخل بها إلى داخل أحد محلات الأدوات الكهربائية إذ كان يحاول تصليح لابتوب، ويجسد محمد عز دور ضابط وشاركه التصوير في ذلك اليوم الفنان محمود عبد المغني.

مسلسل العائدون ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

دوت الخليج كان قد علم من مصادره، أن أبطال مسلسل العائدون هم أمير كرارة ومحمد فراج صورا عدد من المشاهد في منطقة القلعة وكانت تتواجد سيارات تحمل أعلام تنظيم داعش الإرهابي.

يجسد الفنان أمير كرارة دور ضابط قوات خاصة وخلال الأحداث يسعى للقبض على بعض العناصر الارهابية المتواجدة في مصر من بينهم قيادات في تنظيم داعش الإرهابي ويجسد دور محمد فراج دور الإرهابي.

أخر أعمال أمينة خليل

جدير بالذكر إلى أن أخر أعمال الفنانة أمينة خليل كان مسلسل "خلي بالك من زيزي" إذ شاركت به في موسم مسلسلات رمضان الماضي لعام 2021، وشاركها في البطولة عدد من النجوم مثل محمد ممدوح وصفاء الطوخي وعلي قاسم وسلوى محمد علي وبيومي فؤاد ونهى عابدين ومحمد فراج، وآخرين والعمل تأليف ورشة سرد.