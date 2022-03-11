/684777/خاص-أحمد-سعد-الدين-عن-تجسيد-حياة-عمر-الشريف-لو-طلعناه-ملاك-هتبقى-مشكلة-وخالد-النبوي-الافضل-لأداء-الدور

تحدث الناقد الفني أحمد سعد الدين، عن جدل تحويل مذكرات الفنان القدير عمر الشريف لعمل درامي، مؤكدا أن حياة الفنان مليئة بالمغامرات سواء على المستوى الشخصي وعلاقاته مع النساء، أو على المستوى المهني والفني.

دوت الخليج يرصد تصريحات الناقد الفني أحمد سعد الدين عن تحويل مذكرات عمر الشريف لعمل درامي

قال الناقد أحمد سعد الدين في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج»، بشأن تحويل قصة حياة عمر الشريف لعمل درامي: ««موضوع عمر الشريف وتحويل مذكراته وقصة حياته لمسلسل قضية شائكة».

وتابع سعد الدين حديثه: «عمر الشريف وهو عايش أما كان بيتسأل عن موقف هو عمله مكنش بيقول لا، وحياته مليانة مغامرات، سواء في شغله أو نسائية، أو في سباق الخيل وغيره، فهل هيقدر كاتب المسلسل يبين ده، وورثه عمر الشريف هيوافقوا على كدة؟!».

أحمد سعد الدين: الناس عارفة عمر الشريف واتعاملت معاه مينفعش نطلعه ملاك

وأضاف أحمد سعد الدين، مؤكدا أن أي عمل درامي يخص سيرة ذاتيه لشخص ما، يجب أن يتمتع بالجيد والسيد، مؤكدا: «لو طلعنا عمر الشريف ملاك زي ما بيظهر في مسلسلات السيرة الذاتية هتبقى مشكلة كبيرة، لأن كل الناس عارفة عمر الشريف واتعاملت معاه وهو لسة عايش».

أحمد سعد الدين: خالد النبوي هيسعى لتجسيد عمر الشريف.. ومنى شلبي الأنسب لفاتن حمامة

واختتم الناقد الفني أحمد سعد دين، حديثه عن تحويل مذكرات عمر الشريف لعمل فني بتوضيح رأيه في النجوم المناسبين لتجسيد دور عمر الشريف وفاتن حمامة، فقال: «لو اتكتب المسلسل بشكل جيد وذكر فيه الحياة الحقيقة لعمر الشريف، فأعتقد أن أكتر واحد عايز الدور هو الفنان خالد النبوي، لانه ديما واخده مثله الأعلى، وهو كان ديما بيقلده وكان حصل بينه وبين عمر الشريف مشكلة بسبب ده، أما عن الفنانة فاتن حمامة في الوقت الحالي أفضل فنانة في مصر في الوقت الحالي منة شلبي، لأنها أفضل الممثلات اللي ممكن تتقمص شخصية فاتن حمامة، لكن الأهم السيناريو هيتكتب ازاي والعلاقة بينهم هيبقى ازاي».

هيثم دبور يعلن تعاقده على تحويل مذكرات عمر الشريف لعمل درامي

الجدير بالذكر أنه أعلن المؤلف هيثم دبور منذ أيام حصوله على حقوق تحويل مذكرات الفنان عمر الشريف إلى عمل درامي بعد توقيع عقد مع طارق نجل الفنان الراحل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.