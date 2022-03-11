ضبط طن أسماك منتهية الصلاحية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال شهر رمضان الفضيل وأعياد الإخوة الأقباط من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وذلك بناء على تحريات الرقابة الإدارية، حيث شكل الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري لجان من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والأقسام التابعة لها على مستوى مراكز المحافظة الثمانية وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 38 محضر منها عدد محضر بإجمالي 4 كجم لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الادمي، عدد 31 محضر لحوم ذبح خارج المجازر ما بين لحوم جاموسي وبقري بإجمالي وزن 183 كجم، عدد 6 محاضر بإجمالي 1225 كيلو "أسماك مدخنة رنجة" لم يتم الجزم بصلاحيتها ظاهريا للاستهلاك الآدمي مما استوجب سحب عينه من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.

حملات تموينية بأسواق الغربية استعدادا لشهر رمضان

وفي سياق متصل تم ضبط مقدار 180 كجم أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ليصل بذلك إجمالي ما تم ضبطه إلى 1325 كجم، وقد تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة حيال المخالفين. ومن جانبه أكد رحمي أن الحملات الرقابية والتفتيشية على السلع والأسواق مستمرة لإحكام السيطرة عليها ومواجهة الغش التجاري ، جشع التجار واحتكارهم للسلع.

وأشار محافظ الغربية إلى فتح منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال عدد 5 منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، عدد 6 منافذ وعدد 14 سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير كوبونات بقيمة 200 جنية تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير ، كما وجه المحافظ بزيادة عدد منافذ “أمان” لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة اعتبارا من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة جشع التجار وظاهرة ارتفاع الأسعار.