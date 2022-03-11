/684773/وزير-الشباب-والرياضة-يشهد-بدء-مارثون-المشيى-بمشاركة-500-فتاة-بالدقهلية

‎ نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية “الإدارة العامة للقاعدة الشعبية” بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " ماراثون مهرجان المشى احتفالاً باليوم العالمي للمرأة "، وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام.

‎ويشارك في ماراثون المشى احتفالاً باليوم العالمي للمرأة عدد 500 فتاة وامرأة من مركز تنمية رياضة المرأة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ، بخلاف مشاركة فتيات أندية التطوع والمرأة بادارات شباب محافظة الدقهلية الفرعية والتى تبلغ 19 إدارة فرعية ومشاركة فتيات بمراكز الشباب، ‎كان ذلك بحضور الأستاذ علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، وعدد من مديري الإدارات الداخلية والفرعية.

ويأتي تنفيذ هذا الماراثون برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، والدكتورة غادة جمال الدين المدير العام للإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة ، وبتوجيهات من علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وإيماناً من القيادة السياسية لدعم المرأة وتقديرها ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع .

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً لبحث مشروعات حياة كريمة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إجتماعا لبحث آلية تجهيز المبانى الحكومية المنفذة ضمن مبادرة “حياة كريمة” بمركز شربين من أثاث مكتبى وأجهزة ومعدات وغيرها، بحضور المهندسة ريهام أحمد منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والمحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين، و وكلاء الوزارات ومديرى المديريات ورؤساء القطاعات المختلفة.

ووجه المحافظ، بسرعة التنسيق الكامل بين كافة المديريات والوزارات المختصة وحصر الإحتياجات وسرعة توريدها لتصبح هذه المبانى جاهزة للإفتتاح، وأكد " مختار " على أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات.