/684771/مدرب-صن-داونز-عن-مواجهة-الأهلي-ستكون-مباراة-ممتعة-للمشاهدين-فقط

كشف مانكوبا مانجيثي المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أهمية مباراة فريقه مع بطل إفريقيا النادي الأهلي، والتي تنطلق غداً السبت في الثالثة مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز والأهلي، والتي قال فيه مانجيثي: "سنخوض مباراة قوية ومهمة امام الأهلي، وهي التي من الممكن أن تحدد مصيرنا في هذا الموسم.

عواقب مباراة الاهلي وصن داونز من وجهة نظر المدرب

وواصل "إنها مباراة سيكون لها عواقب لأننا والأهلي نبحث عن نتيجة يمكن أن تؤهلنا لربع النهائي أو تحديد مركزنا في المجموعة، وبالنظر لهزيمتهم ضدنا على أرضهم فمن الواضح إنهم سيأتون للثأر على أمل إزعاجنا".

وتابع مانجيثي "أعتقد أن تلك المباراة ستكون ممتعة للمشاهدين لأنه حينما يكون هناك فريقين كبار يلعبان بعقلية الفوز وليس من أجل التعادل أو البحث عن نقطة فقط وعدم استقبال الأهداف فتصبح مباراة مثيرة للمشاهدين وأعتقد أن تلك المواجهة ستكون كذلك فكلا الفريقين يبحثان عن الفوز".

مواجهات الأهلي وصن داونز في السابق

وعن مواجهة الأهلي من قبل: "هناك الكثير من المواسم التي تعلمنا فيها الكثير من الأشياء عبر السنوات في دوري الأبطال ولكن تلك الدروس لن تكون مفتاحا للمباراة المقبلة لأن الحاضر يملك سيناريو فريد".

وواصل "خلال الثلاثة مواسم السابقة التقينا بالأهلي في ربع النهائي ولم نكن محظوظين أمامهم فقد خسرنا".

مدرب صن داونز يسترجع إحصائيات المواجهات السابقة

وتابع "إن نظرنا للأداء والإحصائيات فيمكن القول إننا أدينا ضدهم أفضل في الموسم الماضي أعتقد كان لدينا نسبة استحواذ وصلت لـ64% وبالنظر لعدد التسديدات والتوغل لمنطقة الجزاء كل شيء من حيث الإحصائيات كان جيد".

واستدرك "وعندما ننظر للمباراة الأخيرة فنحن فزنا، لكن من الناحية الإحصائية فهذا لا يعطي انطباعا بأننا قدمنا الأداء بنفس المستوى الذي قدمناه الموسم الماضي".

وعن النتيجة قال مانجيثي: "مهما كانت النتيجة فهي ليست بالضرورة تعني تصدر المجموعة لكنها قد تضمن لأحدنا التأهل لربع النهائي، وفي الوقت الحالي تركيز صنداونز هو التأهل فقط ثم التفكير في صدار المجموعة لأنه هذا الأمر ليس أهم شيء".

واختتم مدرب صنداونز حديثه قائلا: "ما يهم أننا نضمن تأهلنا لربع النهائي، ب أي شكل وطريقة".