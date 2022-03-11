/684770/سيد-عبد-الحفيظ-الأهلي-يعرف-يتعامل-مع-المباريات-الكبيرة-بشكل-جيد

يواجه النادي الأهلي نظيرة القاري ماميلو صن داونز بطل جنوب إفريقيا، غداً في الساعة الثالثة مساء، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي والتي تقام غدا السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سيد عبد الحفيظ عن مواجهة الأهلي وصن داونز

وأوضح أن المباراة تقام في ظروف صعبة بعد رحلة طيران شاقة عقب مباراة بيراميدز، وسط مجموعة من المباريات التي تشهد ضغطا بدنيا كبيرا، وتقام في أجواء مختلفة للغاية، لافتا إلى أن هناك ثقة كبيرة في اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائما ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة.

وأضاف أن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين منذ الوصول إلى جوهانسبرج، خاصة أن الجميع على يقين بأهمية المباراة قبل مواجهة المريخ السوداني في الجولة التالية.

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يقوم بالتحضير للمباراة وفقا لظروفها، وأن الأهلي يملك العناصر المميزة القادرة على الظهور بشكل مميز والعودة من جوهانسبرج بنتيجة إيجابية.

سفير مصر بجنوب إفريقيا

حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور المران الأول للأهلي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب نادي كايزر تشيفز بجوهانسبرج.

وتابع السفير المران للاطمئنان على كافة الأمور والترتيبات الخاصة بمباراة الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.