/684778/كانت-أسوأ-لحظة-في-حياتي-وفاة-الضابط-سالازار-قاتل-تشى-جيفارا-فى-بوليفيا

توفي أمس، الضابط البوليفي ماريو تيران سالازار، عن عمر يناهز الـ 80 عاما في مدينة سانتا كروث دي لا سييرا في شرق بوليفيا، وهو الضابط الذي اغتال القائد الثوري الأرجنتيني الكوبي إرنستو "تشي" جيفارا عام1967، تنفيذ لأوامر من وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ومن الرئيس رينيه باريينتو.

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وأكد الضابط الذي أمسك بالـ"تشي” ويدعي جاري برادو، وهو أحد تلاميذ الضابط سالازار، بأن ماريو تيران سالازار توفي أمس الخميس، داخل إحدي المستشفيات العسكرية والتي رفضت إعلان سبب الوفاة.

وفاة الضابط سالازار قاتل تشى جيفارا فى بوليفيا

خلال الحرب الباردة وتحديدا في أكتوبر 1967، أوقف الجيش البوليفي جيفارا القائد الثوري بدعم من وكالة الاستخبارات الإمريكية، حيث كان "تشي" يقود مجموعة من المقاتلين الذين صمدوا أمام المعارك والجوع والمرض في الجبال، إلا أن بعد إصابته في القتال، نُقل إلى مدرسة مهجورة في قرية لا هيجيرا.

هذه القرية الصغيرة شهدت الليلة الأخيرة لجيفارا، قبل أن يقتل في صباح اليوم التالي علي يد الضابط البوليفي ماريو تيران سالازار، بعد أوامر من وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) والرئيس رينيه باريينتو.

سالازار أكد، أن قتله لجيفارا كانت أسوأ لحظه في حياته، لأن تشي بدا كبيرا وعملاقا وكانت عيناه تلمعان بشدة، مرددا "صوب جيدا ي سالازار فأنت ستقتل رجلا"، حينها تراجع سالازار إلي الخلف وأغمض عينيه وأطلق النار علي جيفارا.

وبعد ثلاثين عاما من الخدمة، أعلن سالازار، تقاعده عن الخدمة العسكرية، متجنبا التواصل مع الصحافة، وفي ذلك الوقت أكد أنه لم ينفذ أمر اغتيال جيفارا، ولكنه أكد ذلك فى وقت لاحق.