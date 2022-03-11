سارة كيرة لـ دوت الخليج: سنطلق حملة توعية لمواجهة جميع أنواع العنف ضد المرأة

/684787/سارة-كيرة-لـ-تحيا-مصر-سنطلق-حملة-توعية-لمواجهة--جميع-أنواع-العنف-ضد-المرأة

صرحت الدكتورة سارة كيرة خبيرة العلاقات الدولية ومديرة المركز الأوروبى والشمال افريقي للدراسات والبحوث، أن منتدى المرأة التابع للمركز الأوروبى والشمال افريقي للدراسات والبحوث سوف يطلق حملة توعية بعنوان"خط أحمر" من أجل المواجهة والتصدى لجميع انواع العنف ضد المرأة .

دوت الخليج

حملة خط أحمر لمواجهة العنف ضد المرأة

وأضافت الدكتورة سارة كيرة، فى تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن تلك الحملة ترتكز على نوعين شديدى الخطورة من العنف ضد المرأة، موضحة أن النوع الأول وهو الابتزاز الالكترونى ضد الفتيات والنساء. كما أكدت ان جريمة الابتزاز الألكترونى هى جريمة العصر.

وتابعت أن النوع الثانى التى سوف ترتكز عليه الحملة هو العنف الاسرى فى المجتمع المصرى، مؤكدة ان كثير من النساء والفتيات يترعضن للعنف المعنوى أو الاعتداء بكافة وسائله الجسدية واللفظية والمادية من قبل ازواجهن او أهلهن فى الكثير من الاحيان، قائلة ان العنف الأسرى له تأثيرات سلبية كبيرة ليس فقط على الفتيات ولكل على المجتمع كله.

وأكدت على أهمية تلك الحملة والتى تهدف الى توعية النساء والفتيات عن كيفية مواجهة العنف ضدهم بكل أنواعه، مضيفة ان تلك الحملة تتضمن ايضا رفع مستوى الوعى العام لدى الفتيات والنساء عن حقوقهم وواجبتهم وعن أهمية دورهم فى المجتمع.

احتفالية المرأة المصرية ايقونة نجاح بحضور السيدة انتصار السيسى

جدير بالذكر أن السيدة انتصار السيسى قد شهدت يوم الثلاثاء الماضى الموافق 9 مارس احتفالية يوم المرأة المصرية تحت عنوان "المرأة المصرية ايقونة نجاح" بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة، ومن جانبها أكدت انتصار السيسى على اهتمام وتقدير الرئيس السيسى بدور المرأة المصرية فى جميع قطاعات المجتمع المصرى، وان المرأة المصرية أصبحت تشغل مناصب لم تكن متاحة لها من قبل.