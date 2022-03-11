200 ألف صندوق.. قافلة غذائية لـ«حياة كريمة» لقرى ومراكز الغربية

جدة - نرمين السيد - وبداية القافلة كانت من مركز زفتى محافظة الغربية وقد تم إرسال 12 شاحنة تحتوى كل منها على 2000 كرتونة مواد غذائية بإجمالى 24 ألف كرتونة لمركز زفتى، بجانب 6 شاحنات لمركز سمنود بإجمالى 12 ألف كرتونة ليتم توزيعهم على المستحقين.

ووصلت 6 شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة لمركز قطور، وفى الطريق لمركز بسيون أيضا 6 شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة مواد غذائية.