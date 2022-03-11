رئيس اتحاد عمال مصر يؤكد أهمية دور النقابات فى دعم خطط التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية دور النقابات العمالية فى دعم خطط التنمية داخل بلدانها، ومساندة كافة أشكال التعاون الدولى والتى من شأنها زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة مما يوفر فرص العمل والحياة الكريمة للعمال.





جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له على هامش مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى الطاجيكى، بحضور الرئيس إمام على رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق للرئيس الطاجيكى ومنهم قيادات عمالية.

وقال المراغى - وفقا لبيان اتحاد العمال اليوم - إنه التقى خلال المنتدى، نيماتوذدا مالكشوا رئيس اتحاد عمال طاجكستان وناقشا سبل التعاون المشترك المستقبلى بين الاتحاديين لمواجهة التحديات التى تواجه العمال، والتنسيق والتعاون فى القضايا المشتركة داخل المحافل العمالية الدولية.

وأشاد بما جرى فى لقاء الرئيس الطاجيكى ورئيس الوزراء المصرى أمس من استعراض لملفات عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة لا سيما بمجالات الزراعة، والاتصالات، والصناعات الدوائية، والغزل والنسيج، وغيرها بالإضافة إلى تعزيز التعاون بمجال التدريب وبناء القدرات، وأهمية مشاركة النقابات العمالية فى دعمها وتنفيذها كشركاء فى عملية التنمية، ناقلا للمسؤول النقابى الطاجيكى حالة الاستقرار الأمنى والاقتصادى التى تعيشها مصر فى عهد الرئيس السيسى.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ملايين العمال المصريين داعمون لكافة ما جرى الاتفاق عليه من خطط للتنمية برعاية وحضور الرئيس السيسى، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين مصر وطاجيكستان بمجالات الزراعة، والشباب والرياضة، والتعليم العالى، بجانب اتفاق صداقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم "كاتلون" بطاجيكستان.

ولفت إلى إنه تم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومكتبة طاجيكستان القومية، موضحا أن أهمية هذه الزيارة تأتى تزامنا مع مرور 30 عامًا على اعتراف مصر بجمهورية طاجيكستان المستقلة، إضافة إلى قرب حلول الذكرى الثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.