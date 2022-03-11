اجتماعات وقرارات.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلط الإنفوجراف الضوء على المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة، حول تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فضلا عن ترأسه اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور وزراء الزراعة، والموارد المائية والرى، والتعليم العالى، والاتصالات، والشباب، والإسكان، والنقل، والتضامن.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا لمجلس المحافظين برئاسته لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، حيث أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصدى لأى ممارسات تتعلق باحتكار أو إخفاء السلع فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما عقد مدبولى اجتماعا لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور وزراء الزراعة، والتموين، والمالية، والداخلية، وللتجارة والصناعة، والمهندس رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الأسبوع الماضى، بحث السيد القصير وزير مع الدكتور باتريك هاريسون ممثل جامعة فلوريدا الأمريكية ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الدولية المالكة لحقوق الملكية الفكرية لأجود أصناف الفراولة المتميزة عالميا التعاون وتخفيض أسعار شتلات الفراولة.

كما ترأس وزير الزراعة اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية، كما عقد اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث تناول الاجتماع جهود الدولة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير وتنمية البحيرات والاستزراع السمكى.



وبحث القصير مع فريق إنتاج تقاوى الخضر بمعهد البساتين، آخر مستجدات وتطورات العمل بالبرنامج، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية للتعرف عن محاور تنفيذ البرنامج، كما قام الوزير بزيارة مفاجئة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة انتظام العمل فيها والانضباط وأداء الخدمات للجمهور.

كما بحث وزير الزراعة مع وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) برئاسة الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ونصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة بالقاهرة، التحضير لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والذى سوف تستضيفه مصر فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.



وعقد السيد القصير اجتماعا مع قيادات وزارة الزراعة ومسئولى الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع بالوزارة، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهود الحكومة فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة ارتفاع الأسعار.



وأعلن نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وعيديى الفطر والأضحى قامت اللجنة المختصة بتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقا لاحتياجات السوق المحلى، حيث وافقت اللجنة على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية وحوالى 55 ألف رأس للذبيح الفورى.

كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا حول الأغذية العلاجية، وتضمن البرنامج العديد من الموضوعات المتعلقة بالتغذية العلاجية، كما نظم معهد القطن بمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية تحت عنوان "تكنولوجيا وتجهيز القطن"، ومن المقرر أن يشارك فيها 27 متدربا من 13 دولة أفريقية، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 24 مارس الجارى.

وشهدت حديقة الأورمان بالجيزة إقبالا كثيفا من المواطنين للاستمتاع بمعرض زهور الربيع ساعد فى ذلك التنظيم المتميز للمعرض، بالإضافة إلى الطقس المشمس الجيد.