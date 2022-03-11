بحضور الرئيس.. إمام مسجد المشير: لولا دماء الشهداء الزكية ما سعدنا اليوم

جدة - نرمين السيد - وأم الصلاة الشيخ الدكتور سيد عبد البارى بعدما ألقى خطبة الجمعة بعنوان "القيمة والتضيحة فى سبيل الله.. ومنزلة الشهادة"، والتى قال خلالها "إن للأمة المصرية أيام لا تنسى وتاريخ لا يمحى واليوم نحتفل به ونحيه وهو (يوم الشهيد)"، مشيرا إلى الاحتفال بيوم الشهيد يعرف أجيالنا الجديدة أبطال الأمة الذين ضحوا بأنفسم فى سبيل وطنهم مصر.
وأضاف أن للشهيد عند الله منزلة كريمة لا تعادلها مكانة أخرى، وأن الشهداء أنبل بنى البشر بعد الأنبياء، مستشهدا بقول الله تعالى "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرحين بما آتاهُمُ اللّه من فضله".
وأشار إلى أن ما يعود نفعه على البشرية خير من الأعمال الفردية، مستشهدًا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "ألا أُنبِئكُم بليلةٍ أفضلُ من ليلةِ القدر.. حارسٌ يحرٌس فى أرض خوفٍ لعلَّه لا يرجعُ إلى أهله"، موضحًا أن حارس الوطن خير عند الله من ليلة القدر، مؤكدا "أنه لولا دماء الشهداء الزكية ما سعدنا اليوم، ويتوجب علينا إسعاد أهلهم وذويهم".
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