غدًا.. سعفان يسلم 4677 بوليصة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة بأسوان

جدة - نرمين السيد - يسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ أسوان أشرف عطية، غدا السبت، 4677 بوليصة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، فضلا عن 50 كارنيه لأبناء العمال المتوفاة "الأيتام"والملحقين بمراحل تعليمية مختلفة، بالإضافة إلى شيكات بمبلغ مختلفة لأسر عمال متوفين ومصابين.





يأتى ذلك فى إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد ضمن مبادرة (حياة كريمة) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا؛ ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، بجانب سداد 1.7 مليون جنيه أموال الغارمات بالمحافظة، وحضور عقد قران 4 عروس من أيتام الأب من ذوى الهمم والعزيمة.

ويطمئن سعفان - خلال جولته - على العاملين بمواقع العمل والإنتاج ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية بالتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب على كافة المشاكل والإسراع فى تذليلها والمساعدة فى حلها مع الجهات المعنية المختلفة، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال.

كما يحضر ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان (معا من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة المهنية 2030)؛ للحد من المخاطر التى تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة، كما يفتتح غدا معرض (قادرين نعملها) لأصحاب الهمم فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة بتقديم 10 آلاف جنيه لـ10 عارضين.

ويسلم الوزير 20 عقد عمل لـ "قادرون باختلاف"، وعددا من الكراسى المتحركة، وتقديم المساعدات المالية لهم، فضلا عن عدد من كراتين المواد الغذائية لهم والأرامل والمطلقات بحضور محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، كما يفتتح ومحافظ أسوان مبادرة "مهنى وابتكر" ويسلم عددا من حقائب العدد وماكينات الخياط و120 منتجا استكمالا لمبادرة دعم متضررى السيول.

كان محافظ أسوان قد استقبل الوزير، بمكتبه بديوان عام المحافظة ببداية جولته بالمحافظة التى بدأت أمس، وتفقدا منظومة العمل داخل مديرية القوى العاملة، وتم الاستفسار عن إدارات وأقسام المديرية بأسلوب وآلية العمل بكل قسم وإدارة، مع تطبيق منظومة التحول الرقمى فى المعاملات لما تتميز به من السرعة والجودة فى الأداء.

وأكد سعفان أن الوزارة والمديريات على مستوى 27 محافظة ستكون جاهزة بالتحول الرقمى قبل نهاية العام الحالى 2022، مشددا على أن ميكنة العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بجميع المحافظات، يعد نقطة فاصلة فى تاريخ الوزارة، ويسهم هذا النظام فى التحول الفعلى بكل الأعمال والأنشطة المتعلقة بها، من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى، فضلا عن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.

وأوضح الوزير إنه يتابع مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات للوقوف على مدى التقدم المحرز فى منظومة التحول الرقمى، مشيرا إلى تدريب جميع العاملين على المنظومة وتفعيل وإطلاق العمل يتم طبقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن المتابعة ستكون لحظية مع كل المديريات من خلال مركز المعلومات بالوزارة، وإزالة أية معوقات فورا.