محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار

جدة - نرمين السيد - وقال رحمى - فى بيان - إنه يتابع يوميا نتائج الحملات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المجازر وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، أسفرت عن تحرير 31 محضر لحوم ذبح خارج المجازر ما بين لحوم جاموسى وبقرى و6 محاضر بإجمالى "أسماك مدخنة رنجة" لم يتم الجزم بصلاحيتها ظاهريا للاستهلاك الآدمى مما استوجب سحب عينة من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.

وفى سياق متصل تم ضبط (180) كجم أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ليصل بذلك إجمالى ما تم ضبطه إلى 1325 كجم، وقد تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة حيال المخالفين.

وأكد رحمى أن الحملات الرقابية والتفتيشية على السلع والأسواق مستمرة لإحكام السيطرة عليها ومواجهة الغش التجارى، وجشع التجار واحتكارهم للسلع.