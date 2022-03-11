مسلسلات شهر رمضان 2022 .. أكرم حسني مصاب بلعنة في برومو "مكتوب عليا"

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ينافس الفنان أكرم حسني ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 من خلال "مكتوب عليا" الذي يعود به لدراما رمضان بعد غيابه عام حيث كان آخر أعماله مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمي.

دوت الخليج ينشر البرومو الدعائي الأول لمسلسل مكتوب عليا

مسلسلات شهر رمضان 2022

طرحت الشركة المنتجة ومنصة واتس ات watch it الرقمية، البرومو الدعائي الأول لمسلسل مكتوب عليا الذي يضم في بطولته أكرم حسني وأيتن عامر، وهنادي مهنى.

ومن جانبه روج الفنان أكرم حسني لمسلسله الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام من خلال نشره صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلًا: "احنا عيله جلجل.. عيله شبه أي عيله مصريه وفي يوم صحينا من النوم و… مش هنقولكم طبعا حصل ايه".

مسلسل مكتوب عليا

وظهر بطل العمل في البوستر وهو جالس بين هنادي مهنى وأيتن عامر وخلفهم حنان سليمان، وعمرو عبد الجليل وإسماعيل فرغلي وباقي أبطال المسلسل، وظهر أكرم حسني في البرومو بشخصية جلال الذي تجمعه قصة حب بهنادي مهنى ويعيش حياة طبيعية حتى يقابل رجل غامض.

وعندما يمسج الرجل على ذراع جلال بمادة مسحورة، يجد جلال أن أحداث حياته مكتوبة على جسده قبل حدوثها، ليدخل في عدد من المواقف الطريفة بسبب هذه اللعنة.

مسلسل أكرم حسني الجديد 2022

ويشارك أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا المقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc الفضائية حصريًا كلا من عمرو عبد الجليل، وهنادي مهنى، وآيتن عامر، وحنان سليمان، وعزة لبيب، إسماعيل فرغلي، و محمد طعيمة، وهلا رشدي، ومحمود السيسي، وآخرين والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، إنتاج كريم أبو ذكري، والإخراج لـ خالد الحلفاوي.

ومن جانبه تحدث مخرج المسلسل عن تفاصيل العمل من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" " الذي تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، وأوضح أن فكرة المسلسل مكتوبة للفنان أكرم حسنى وعمرو عبد الجليل، وهي فكرة جديدة وغريبة، معلقًا: "لم أر فكرة المسلسل من قبل، لاسيما كونها فى سكة كوميدية".

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وأشار أنه تعامل مع الفنان أكرم حسني من قبل في مسلسل "الوصية" ولكن أول مرة يعمل مع الفنان عمرو عبد الجليل، وهنادى مهنى لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تصوير 50% من مشاهد مسلسل مكتوب عليا.