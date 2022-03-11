خاص| رؤية كمال القاضي في تجسيد حياة عمر الشريف.. «لديه مساحات درامية شائكة ومثيرة»

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بدأ العمل على تحويل مذكرات الفنان عمر الشريف لعمل درامي، الأمر الذي أثار الجدل في الأيام القليلة الماضية، وزادت التساؤلات حول هل سينجح العمل، أم سيكون علامة سيئة في الدراما المصرية، وزادت حيرة الجمهور وتباينت الآراء حول الشخصيات التي من المقرر أن تجسد هذا العمل الدرامي الضخم.

دوت الخليج يرصد تصريحات الناقد كمال القاضي بشأن تحويل مذكرات عمر الشريف لعمل درامي

استعان موقع دوت الخليج بالناقد الفني الكبير كمال القاضي، ليكشف رأيه في تحويل مذكرات عمر الشريف لعمل درامي، موضحا الشخصية الأبرز في تجسيد الفنان عمر الشريف، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

كمال القاضي: حياة عمر الشريف ثرية يلزم لتجسيدها شروط

وقال الناقد كمال القاضي في تصرح خاص لموقع دوت الخليج عن عمر الشريف: «حياة عمر الشريف حياة ثرية وجديرة بالتوثيق في عمل درامي لاشك، خاصة أن رحلة وصولة للعالمية مهمة وقد لعبت الصدفة فيها دورا فارقا بعد إكتشاف المخرج العالمي ديفيد لين له وتقديمة بدلا من رشدي أباظة الذي تخوف من التجربة ولم يستغلها ، لكن هناك شروط لتقديم السيرة الذاتية على الشاشة .. أولها الصدق والدقة ورصد المراحل التاريخية للشخصية بأمانة وهذا لم يحدث إلا في حالات قليلة ، لاسيما فيما يتصل بأهل الفن والإبداع ، والشخصية الوحيدة تقريبا التي تم تقديمها كما هي كانت أسمهان».

كمال القاضي: هناك مساحة في حياة عمر الشريف لها علاقة بالسياسة وإسرائيل

وتابع كمال القاضي كاشفا عن بعض الأسرار في حياة عمر الشريف التي من المقرر أن يلقى العمل الدارمي الجديد الضوء عليها فقال: «لو تم التعامل مع حياة عمر الشريف بهذا الشكل سيكون العمل أكثر إثارة وأهمية فهناك مساحات مهمة في حياتة لها صلة بالسياسة وعلاقتة بالسادات ودورة البارز في التنسيق بين الرئيس السادات وقادة إسرائيل قبل إبرام إتفاقية كامب ديفد وزيارة السادات للقدس ، وهذه نقطة جوهرية في مسيرة عمر الشريف السياسية».

عمر الشريف وزواجه من فاتن حمامة

وأضاف القاضي: «بخلاف بعض التفاصيل الأخرى الخاصة بزواجة من فاتن حمامة على أثر دعمها القوي له في بداية مشوارة الفني قبل إنفصالهما وتوتر علاقتهما العاطفية .. غير علاقتة بعبد الحليم حافظ وأحمد رمزي ويوسف شاهين الذي كان سببا رئيسا في النجاح الذي أهله ليكون بطلا عالميا».

كمال القاضي: يوجد مساحات درامية شائكة في حياة عمر الشريف

واستكمل القاضي حديثه حول حياة عمر الشريف، المليئة بالإثارة والمغامرات: «هناك أيضا مساحات درامية شائكة في حياة الشريف تتعلق بإسرافة الشديد وإفلاسة في مرحلة من المراحل وعملة بالإعلانات لتعويض خسارتة في لعب القمار .. كل هذه التفاصيل لابد أن توضع في الإعتبار وترد في المسلسل دون تحريف لتكون القصة واقعية ومؤثرة».

كمال القاضي: أحمد عز يصلح لتجسيد عمر الشريف، وعند صبري فاتن حمامة

أما عن الشخصيات المتأهلة لتجسيد شخصية الفنان عمر الشريف، وزوجته فاتن حمامة، فقال كمال القاضي: «من وجهة نظري أرى أحمد عز مناسب جدا للدور لجاذبيتة وقربة الفني والإنساني من شخصية عمر الشريف ، وفي تقديري أن الشخصية الأقرب لدور فاتن حمامة هي هند صبري لنضجها وهدوء ملامحها وجديتها فكل هذه السمات ميزت فاتن حمامة وساعدت على نجاحها وتألقها طوال حياتها الفنية».