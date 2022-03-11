/684769/أورمان-المنوفية-تعلن-تنفيذ-مبادرة-نور-حياة-وفحص-2000-مواطن-فى-اليوم-الأول

أفاد الأستاذ عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأنه تم تسليم “1047” نظارة طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة " للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق دوت الخليج بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .

وأشار مدير جمعية الأورمان بأنه تم إجراء “19” عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية وتركيب دعامات بالمجان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بإجمالي 760 ألف جنيه، ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية ، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية ، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.

محافظ المنوفية يعلن الانتهاء من مبادرة “لاانتظار- لا تزاحم” لتلقى لقاح كورونا

تابع اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فاعليات اليوم الأخير من حملة “لاانتظار .. زحام” والتى اطلقتها المحافظة لتخفيف الضغط أماكن تلقى راغبي الحصول على لقاج فيروس كورونا المستجد، وأكد محافظ المنوفية أن المبادرة تمكنت من تحقيق المستهدف منها خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى قيام المحافظة بتشكيل اللجان الخاصة بمتابعة فاعليات المبادرة وكذلك متابعة التزام العاملين على المبادرة اتباع التعليمات المقررة من أجل تحقيق الهدف.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم استقبال 650 ألف مواطن من راغبي تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد منذ بدء الحملة، مشيراً إلى أن الأمر ساهم كثيراً فى تنظيم عمليات تلقى اللقاح بأماكن التى خصصتها المحافظة لاستقبال المواطنين، لافتاً إلى أن أصحاب المعاشات وكبار السن، وكذلك زوى الهمم، أكثر الفئات استفادة من تلك الحملة، مشدداً على اهتمام المحافظة بتوصيل الخدمات لتلك الفئات بالشكل المقبول.

وتقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن المعديات النيلية المتهالكة وغير مطابقة لمواصفات السلامة والأمان وتخالف شروط الترخيص.