/684756/بمشاركة-100-فتاة-محافظ-البحر-يشهد-انطلاق-مارثون-للمشي-بالغردقة

نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية مارثون للمشي بمشاركة 100 فتاة، من جانبه قال ممدوح خليفة علي، مدير الإدارة العامة للرياضة، أن الفعالية فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة.

أضاف «فراج» الماراثون انطلق من شاطئ النادى حتى ديوان عام المحافظة، بمشاركة 100 فتاة من أبناء المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أطلق إشارة البدء لجميع المحافظات فى نفس التوقيت عن طريق الفيديو كونفرنس، يأتي ذلك فى ضوء إهتمام الدولة بالمرأة وتأكيداً على دورها فى المجتمع وتقديرا لإنجازاتها فى كافة المجالات، إلى جانب التأكيد على تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.

محافظ البحر الأحمر يلتقي 13 سفيراً من الدول اللاتينية للترويج للقدرات السياحية والتجارية بالغردقة

وعلى صعيد أخر إلتقى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أمس الخميس، بديوان عام المحافظة، 13 سفيراً من سفراء الدول اللاتينية المعتمدين بالقاهرة، وذلك في مستهل زيارتهم لمدينة الغردقة التي تستمر لمدة يومين، بحضور مساعدة وزير الخارجية للشئون الأمريكية الدكتورة ماهي عبداللطيف، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية السفير أشرف منير.

رحب محافظ البحر الأحمر، بالوفد الدبلوماسي، الذي يزور الغردقة برفقة أزواجهم وزوجاتهن، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعاون المستمر مع دول أمريكا اللاتينية في مجال التنشيط السياحي و تبادل الخبرات الصناعية و التجارية، موجهاً الشكر لوزارة الخارجية المصرية لجهودها الكبيرة للترويج لقدرات مصر السياحية والثقافية والاستثمارية، التي تنفذها الحكومة المصرية، مما ساهم فى تطوير السياحة بشكل كبير وعودة السياحة داخل مصر لمكانتها الطبيعية لتعود للمنافسة مجدداً وبشكل قوى.

أشار المحافظ، إلى أن الزيارة تأتي أيضاً احتفالاً بقرب تشغيل خط طيران مباشر بين مدينتي القاهرة-ساوباولو البرازيلية، والذي يعد بمثابة فتح آفاق جديدة للتعاون ما بين مصر و دول أمريكا اللاتينية، و إبراز المقومات السياحية و الاستثمارية و الصناعية المصرية.