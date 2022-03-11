موعد مباراه الزمالك والوداد المغربي والقنوات الناقلة

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يبحث العديد من محبي كرة القدم الإفريقية عن موعد مباراة الزمالك مع الوداد المغربي والقنوات الناقلة لأحداث اللقاء، والتي نستعرضها معكم في الفقرات التالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي الزمالك مع الوداد المغربي اليوم في السادسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب دور المجموعات، والتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

يواجه الزمالك الوداد المغربي بالقاهرة وسط حضور جماهيري، خمسة ألاف مشجع، مع مدير فني جديد بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون والذي خسر لقاء الذهاب مع أبناء ميت عقبة في المغرب.

الزمالك بدوري الأبطال

يبحث الزمالك عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم بكافة الطرق والوسائل، لتعزيز مركزة وتحسين مستواه في ترتيب المجموعة الرابعة، والتي يسقط فيها بالمركز الثالث برصيد نقطتين.

يعاني الزمالك في بداية الموسم بدوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الوداد والتعادل في لقائي بترو أتلتيكو وسجرادا الأنجولي، ليمتلك نقطيتين فقط في جعبته.

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد نقطيتن، فيما يتصدر بترو أتليتيكو ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، والوداد المغربي في الوصافة برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة

تنقل قناة تايم سبورت على البث الأرضي أحداث مباارة الزمالك والوداد بدوري الأبطال، بتعليق صوتي حاتم بطيشة، فيما تنقل بي إن سبورت اتش دي 3 بتعليق صوتي عصام الشوالي.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويتكون طاقم التحكيم من بورندي بقيادة: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، و إيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .

توالى المدرب العام للزمالك أسامه نبيه، تدريب الفريق بعد إقالة كارتيرون، والتي خاض معهم مبارتين في الدوري، وتحقيق الثلاثية في كلا المواجهيتن، ليأتي فيريرا ويتولى قيادة الفريق قبل لقاء الفريق المرتقب مع الوداد المغربي بدوري الأبطال.