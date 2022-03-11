مصر تدين استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مسيرة

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أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مُسيرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
دوت الخليج
مصر تدين الأعمال الارهابية على اراضى المملكة العربية السعودية
وأكدت مصر، مُجددًا على شجبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة؛ وتُجدد مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.
استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مُسيرة
وكانت قد أعلنت وزارة الطاقة السعودية، عن تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، مؤكدة عدم تأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته به.
وأكدت أن الحريق لم يخلف إصابات بشرية كما لم تتأثر به أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.
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