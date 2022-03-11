أكد الدكتور السيد عبد الباري، أن للأمة المصرية أيام لا تنسى وتاريخ لا يمحى، وأننا في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك نحيى يوما من أيام هذه الامة الكريمة، الموسوم بيوم الشهيد.
وقال عبد البارى في خطبة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، التي جاءت تحت عنوان " قيمة التضحية في سبيل الله ومنازل الشهداء"، أن مبعث إحيائنا واحتفائنا بهذا اليوم الكريم هو العزيمة الوطنية، وشحذ الهمم للأعمال الصالحة، وحمد الله ان وهب الأمة الميمونة ابطالا عظاما وهبوا الامة أنفسهم وأرواحهم.
وأكد عبد البارى أن ذكرى يوم الشهيد فرصة مناسبة للشباب ليتعرفوا على بطولات أبائهم المجيدة وجوالات اجدادهم الفريدة، موضحاً أن الشهداء هم أنبل بنى البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد "المشير طنطاوي" في التجمع الخامس، لأداء صلاة الجمعة اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطيب مسجد المشير: مبعث إحيائنا واحتفائنا بيوم الشهيد هو العزيمة الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.