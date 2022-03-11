خطيب مسجد المشير: مبعث إحيائنا واحتفائنا بيوم الشهيد هو العزيمة الوطنية

أكد الدكتور السيد عبد الباري، أن للأمة المصرية أيام لا تنسى وتاريخ لا يمحى، وأننا في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك نحيى يوما من أيام هذه الامة الكريمة، الموسوم بيوم الشهيد.

وقال عبد البارى في خطبة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، التي جاءت تحت عنوان " قيمة التضحية في سبيل الله ومنازل الشهداء"، أن مبعث إحيائنا واحتفائنا بهذا اليوم الكريم هو العزيمة الوطنية، وشحذ الهمم للأعمال الصالحة، وحمد الله ان وهب الأمة الميمونة ابطالا عظاما وهبوا الامة أنفسهم وأرواحهم.

وأكد عبد البارى أن ذكرى يوم الشهيد فرصة مناسبة للشباب ليتعرفوا على بطولات أبائهم المجيدة وجوالات اجدادهم الفريدة، موضحاً أن الشهداء هم أنبل بنى البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد "المشير طنطاوي" في التجمع الخامس، لأداء صلاة الجمعة اليوم.