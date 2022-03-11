إزالة 37 حالة تعد ومخالفة بناء فى المهد بالغربية ضمن الموجة الـ19

وأضاف رحمى فى بيان اليوم الجمعة أن المحافظة بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية ترصد أية مخالفات للبناء على أراضى الدولة وتقوم بإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المكبرة، لإزالة كل أشكال التعديات والمخالفات فى المهد ومصادرة معدات ومواد البناء فور الشروع فى التعدى أو البناء المخالف والاستمرار فى تنفيذ كافة قرارات الإزالة السابقة بالإضافة إلى تكثيف الحملات المكبرة لإزالة جميع أنواع التعديات.
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