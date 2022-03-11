الحكومة: لا صحة لتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثراً بالأحداث السياسية الدولية، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس، مُشددةً على انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحى لقناة السويس وفقاً للمعدلات الطبيعية، حيث سجلت حركة الملاحة بقناة السويس خلال شهر فبراير 2022، أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية، حيث عبرت 1713سفينة من الاتجاهين، بإجمالى حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضى، بإجمالى حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن، وذلك بفضل السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التى انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، والتى نجحت فى جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة.

كما حققت قناة السويس أرباحاً قياسية خلال عام 2021، حيث بلغت الإيرادات السنوية للقناة 6.3 مليار دولار عام 2021، وهى الأعلى فى تاريخ القناة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى.

وفى سياق متصل، تعد معدلات الأداء خلال شهر فبراير 2022 هى الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة، الأمر الذى انعكس على زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة 15.1 %، لتسجل 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الملاحية) خلال شهر فبراير 2022، مقارنةً بـ 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضى، بفارق 71.4 مليون دولار.

كما شهد شهر فبراير عام 2022 زيادة كبيرة فى معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضى، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29 %، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8 %، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2 %.