عاجل.. مصر تدين بأشد العبارات استهداف مصفاة الرياض للبترول

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مُسيرة، وذلك فى اعتداء إرهابى جديد على أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة.





وأكدت مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، مُجددًا على شجبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التى تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة فى المملكة؛ وتُجدد مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

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