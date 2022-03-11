دمياط تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة منال فى بيان لها اليوم، على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أية أحداث قد تنتج عن هذه الموجة، مشددة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتتعرض المحافظة لطقس سيئ متمثلا فى برودة شديدة يصاحبها سقوط أمطار بعدد من مدن المحافظة، وعلى ذلك تم إغلاق عزبة البرج أمام الصيادين ومنع المراكب من السروح لارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر لحين تحسن الأحوال الجوية.