مايا مرسى تشارك فى الدورة الـ 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك

جدة - نرمين السيد - تشارك الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة الوفد المصرى، فى فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده (CSW66) حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعى وتمكين جميع النساء والفتيات فى سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية"، والمنعقدة حاليا بنيويورك.





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