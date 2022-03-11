/684766/الأسمنت-يصل-إلى-1500-جنية-للطن-تعرف-على-أسعار-الأسمنت-فى-محافظة-قنا-اليوم

تباينت أسعار الأسمنت فى أسواق مصر، محافظة قنا شهدت تحريك ملوحظ فى أسعار الأسمنت خلال الأيام الماضية، تحريك أسعار الأسمنت خلال الفترة الماصية أثرت على السوق بشكل كبير، ولكن وسط التعاملات اليومية ربما يشهد سوق الأسمنت انخفاضاَ طفيفاً خلال الأيام المقبلة، وفى التقرير القادم القادم يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الأسمنت فى محافظة قنا.

يترواح سعر طن الأسمنت اليوم من 1400- 1500 جنيه، فيما بلغت أسعار الأسمنت الأبيض من 2550- 2600 جنيه للطن، ليسجل تحركاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم ويراقب العاملون فى مجال صناعة الأسمنت ما تسفر عنه الأيام المقبلة من أجل التعرف على مستجدات السوق وتحديات الصناعة التى تواجة قطاع صناعة الأسمنت فى مصر، ربما كانت لارتفاع الطاقة الانتاجية بمصانع الأسمنت خلال الفترة الأخيرة أثراً فى تحريك الأسعار والسيطرة على قطاع صناعة الأسمنت داخل جمهورية مصر العربية، الأمر الذى ساهم فى دعم القطاع وتطويره من خلال زيادة الطاقة الانتاجية له.

15 معرض داخل قنا لمواجهة جشع التجار

وعلى صعيد آخر عقد محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اجتماعا موسعا اليوم الخميس بديوان عام المحافظة لمناقشة استعدادات محافظة قنا لافتتاح معارض أهلًا رمضان بمراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مباحث التموين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وذلك بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

وأوضح أبو كريشة أن المعرض يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بجودة عالية وأسعار مدعمة، طوال مدة الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

التصدى لظاهرة جشع التجار

وأضاف السكرتير العام المساعد أنه في إطار حرص اللواء أشرف الداودى محافظ قنا على التصدي لظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار، كلف مديرية التموين بالمراقبة المستمرة لأسعار السلع الغذائية واللحوم، والتنبيه على التجار وأصحاب المحال التجارية بالإعلان عن أسعار السلع، مشيرا إلى أنه سيتم شن حملات مكثفة لمراقبة الأسعار وضبط السوق، وتحرير محاضر للمخالفين.

كما أشار السكرتير المساعد إلى أنه سيتم إقامة 15 معرض أهلا رمضان على مستوى المحافظة على أن تفتح المعارض أبوابها للمواطنين فور الانتهاء من التجهيزات في موعد غايته 15 مارس الجارى، مضيفا انه سيتم الافتتاح الرسمي لتلك المعارض في حضور السيد المحافظ.