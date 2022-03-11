دوت الخليج يقترح فنانين لتجسيد مذكرات عمر الشريف

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أعلن المؤلف هيثم دبور، حصوله على حقوق تحويل مذكرات الفنان عمر الشريف إلى عمل درامي بعد توقيع عقد مع طارق نجل الفنان الراحل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

دوت الخليج يقترح هؤلاء النجوم لتجسيد مذكرات عمر الشريف

وبدأ الجمهور يتسائل حول النجوم المناسبين لتجسيد مذكرات عمر الشريف من شباب الوسط الفني هذه الأيام، وقرر موقع دوت الخليج أن يتغلب على حيرة الجمهور ويقترح لكم أبرز الأسماء التي يمكنها تجسيد الشخصيات الموجودة في مذكرات الفنان الكبير عمر الشريف.

عمر الشريف وأحمد حسنين

نبدأ ببطل العمل «عمر الشريف»، والذي يرى موقع دوت الخليج أن الشخصية الأنسب لتجسيده هو الفنان الشاب أحمد حسنين، لما يتمتع به من شبه شديد بينهما، إذ أن في أول ظهور للفنان أحمد حسنين إعتقد البعض بأنه أحد أحفاد عمر الشريف، ولكن نفى الفنان ذلك في تصريحات صحفية.

فاتن حمامة ومايان السيد

أما عن شريكة عمره وحب حياته، سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فالانسب لتجسيد شخصيتها الفنانة الشابة مايان السيد، فوجها طفولي كالفنانة الراحلة، كما تتمتع برقة وخفة ظل تخطف الجمهور على شاشة التليفزيون، فضلا عن تشبيه العديد من الأشخاص بها وحبها الشديد لفاتن حمامة الذي يجعلها تتقمص الشخصية بكامل طاقتها.

سعاد حسني ودنيا سمير غانم

ويرى موقع دوت الخليج أن الأنسب في تجسيد شخصية الفنانة المتألقة سعاد حسني، هي الفنانة دنيا سمير غانم، فتتمتع غانم بخفة الظل والروح التي تتمتع بها سعاد حسني، كما أنها فنانة شاملة تقدم الاغاني والرقصات الاستعراضية بجانب مهنتها الأساسية في التمثيل، وهو ما كانت تفعله سعاد حسني خلال مسيرتها.

رشدي أباظة وياسر جلال

ولما يتمتع به رشدي أباظة من وسامة، وكاريزما، وقع الاختيار على ياسر جلال لتجسيد شخصيته خلال مذكرات عمر الشريف، فهو ممثل استطاع أن يخطف القلوب بقوة شخصية، وإدراكه الفني، فضلا عن موصفاته الجسمانية التي تجعله محب لشاشة التليفزيون، فضلا عن نجاحه في تجسيد جميع الأداور ببراعة، وهو ما كان يفعله رشدي أباظة.

عبد الحليم حافظ تيام قمر

أما عن الأنسب لتجسيد شخصية عبد الحليم حافظ، فاقترح موقع دوت الخليج الفنان الشاب تيام قمر، نجل الفنان مصطفى قمر، فهو من الناحية الشكلية يشبه إلى حد كبير الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أما عن الأدوار التمثيلية، فلم يكن عبد الحليم حافظ بارعا في مجال التمثيل بشكل كبير وهو ما يناسب بداية الفنان الشاب تيام قمر.

معلومات حول الفنان عمر الشريف

جدير بالذكر أن الفنان عمر الشريف ولد باسم ميشيل ديمتري شلهوب، بمدينة الإسكندرية وكان ينتمي لـ أسرة ميسورة الحال لأب لبناني يُدعى جوزيف شلهوب وكان يعمل والده بتجارة الأخشاب، بعدأن هاجر من رحلة بلبنان إلي مصر في أوائل القرن العشرين، أما والدته فهي كلير سعادة من أصل لبناني سوري.