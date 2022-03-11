/684758/الرئيس-الروسى-يأمر-بتسهيل-نقل-المتطوعين-الراغبين-فى-القتال-إلى-أوكرانيا

قدم الرئيس الروسى بوتين، صباح اليوم الجمعة طلبا لانعقاد جلسة مع مجلس الأمن القومى بشأن الانسطة البيولوجية فى أوكرانيا، وسوف يترأس بوتين هذا الاجتماع المزمع عقده اليوم الجمعة.

دوت الخليج

تصريحات الرئيس الروسى اليوم الجمعة

وأكد الرئيس الروسى يوتين، أنه سوف يتم الترحيب بكل المتطوعين الروس الراغبيين فى قتال القوات الأوكرانية، موجها أمرا بتسهيل ذهاب ونقل المقاتلين الروس إلى اوكرانيا من اجل مواجهة القوات الاوكرانية.

وقال الرئيس الروسى، أنه يدعم بشدة الاقتراح المقدم من وزارة الدفاع الروسية بشأن نقل الأسلحة إلى الإنفصاليين فى منطقة الدونباس فى أوكرانيا.

الاجتماع الثلاثى امس الخميس فى انطاليا بين روسيا واوكرانيا وتركيا

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف ووزير خارجية أوكرانيا دميترو أيفانوفيج كوليباكانوا كانوا قد وصلوا، صباح أمس الخميس إلى انطاليا من أجل انعقاد اجتماع ثلاثى بين وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا وتركيا.

وكان وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو فى استقبال وزير حارجية روسيا واوكرانيا والوفد المرافق لهم، قبيل الاجتماع الثلاثي.

ويعد هذا اللقاء هو لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الروسى ووزير الخارجية الاوكرانى، وذلك لانه الاجتماع الاول منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى كييف والتى بدأت فى 24 فبراير الماضى.

ومن جانبه كان وزير الخارجية الروسى قد أكد على استمرار العملية العسكرية فى كييف كما مخطط لها، مشيرا الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الثلاثى على على أهمية الاجراءات الإانسانية لحماية المدنيين.