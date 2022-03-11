الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 58 ألف مريض كلى على نفقة الدولة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية ل58 ألف و774مريض كلى، على نفقة الدولة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة على مستوى الجمهورية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للكلى، والموافق 11 مارس من كل عام.





يأتى هذا فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمتمثلة فى تعزيز الوقاية والقضاء على الأمراض المعدية، والحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية لـ 34 ألف و743 مريض كلى بجميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، مشيرًا أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمرضى الغسيل الكلوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، لحصر المنتفعين الفعليين ولتوفير كل ما يخص المرضى من أدوية ومستلزمات طبية، بجانب قياس القدرات الفعلية للوحدات التى تقوم بخدمة المرضى لعمل التوسع اللازم لتلك الوحدات.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تفعيل لجان الجودة ومتابعة الحالات "عن بعد" كما تم عمل نظام اليكترونى للتحكم فى صرف المستلزمات الطبية والأدوية لمرضى الغسيل الكلوى؛ بما يتيح المراقبة اليومية للمنصرف ومطابقة جميع البنود مع عدد المرضى بكل وحدة، لحساب المعدلات الفعلية وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أنه تم استحداث نظام إلكترونى للترصد المسبق والمتابعة الوقائية المستمرة لمحطات معالجة المياه ولكفاءة فلتر وحدة المعالجة.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم تأسيس قاعدة بيانات ماكينات الغسيل الكلوى لحساب معدلات الإهلاك، وأعداد الإحلال والتجديد، حيث تم زيادة أعداد الماكينات المخصصة للمرضى بعام 2021 لتصبح 11728 بدلا من 9159 خلال عام 2019-2020 مما ساهم فى القضاء نهائيا على قوائم انتظار مرضى الفشل الكلوى، مع إمكانية استيعاب مرضى جدد.

ومن جانبه قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، أنه تم افتتاح 21 وحدة غسيل كلوى على مستوى الجمهورية، وتزويدهم بماكينات غسيل، وكراسى كلى ومحطات معالجة مياه، كما تم إنشاء وتشغيل 3 وحدات للغسيل الكلوى للأطفال بمستشفيات الفيوم العام، ودمياط العام، وقنا العام، منوهًا إلى أنه جارى العمل على إنشاء وحدتى غسيل كلوى أخريين للأطفال بمحافظتى المنوفية والدقهلية.

وتابع "الفيل" أنه تم تدريب 933 فرد من الأطقم الطبية موزعين بجميع وحدات الكلى بجميع محافظات الجمهورية من خلال 48 دورة تدريبية تم عقدهم عام 2021، منوهاً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ التدريب للعام الحالى بمستهدف 960 فرد من الأطقم الطبية لتدريبهم على أساليب العمل الإكلينيكية وأمان وسلامة المريض، ومكافحة العدوى داخل وحدات الغسيل الكلوى، ومعايير الجودة والتدوين الطبى.

وبخصوص تحديث بروتوكول تطعيمات مرضى الكلى، قال الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى إنه تم تطعيم كل المرضى الجدد فى مستشفيات وزارة الصحة بتطعيم الفيروس "الكبدى بى" بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مشيراً إلى أنه تم حصر عدد المرضى بالقطاع الخاص، والبدء فى تطعيمهم منذ شهر فبراير الماضى، كما تم عمل خطة لتغطية جميع المرضى فى غضون ستة أشهر.

وتابع "حسنين" أنه تم تحديث قائمة التطعيمات الواجب توفيرها لمرضى الغسيل الكلوى لتشمل المكورات الرئوية، والأنفلونزا الموسمية، لافتًا إلى تحديث الاختبارات الدورية لمرضى الغسيل الكلوى، لتشمل اختبار حساسية الجلد للدرن.

ويذكر أنه قامت وزارة الصحة أمس بإنارة قلعة صلاح الدين الأيوبى تزامناً مع اليوم العالمى للكلى.