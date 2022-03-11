عاجل- الخارجية تصدر بيانا بشأن جهود الهلال الأحمر فى رومانيا

واستهل فريق الهلال الأحمر المصرى مهمته فى بوخارست بعقد اجتماع مع السفير الضلعى وأعضاء السفارة، وذلك للتعرُف على التطورات الميدانية على الحدود الرومانية - الأوكرانية، وجهود الإغاثة التى يتم تقديمها هناك.
وفى إطار الاستعداد للتوجُّه إلى نقطة الحدود SIRET شمال رومانيا للمساهمة فى الجهود الإغاثية هناك، قام الفريق المصرى بزيارة مقر الصليب الأحمر الرومانى ببوخارست، وتم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع منظمة الصليب الأحمر الدولية.
ومن جانبها، قامت سفارتنا فى بوخارست بتنسيق تحركات الفريق المصرى مع السلطات الرومانية لتيسير مهمتهم.
هذا، وتستمر مهمة الفريق المصرى فى رومانيا لمدة أسبوع؛ وتتضمّن المشاركة فى جهود الإغاثة التى تقدمها منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية على الحدود.
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