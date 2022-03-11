توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن ضبط أسعار السلع

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمجلس المحافظين الذى عقد مؤخرًا بتكثيف حملات ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين فى الأسواق ومتابعة توافرها فى ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم بحضور علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين، وأحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى وعز فرغل رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ووجه محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتوسع فى إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، والتوسع فى إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بكافة أحياء ومناطق القاهرة لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة فى ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.

وأكد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بالتعاملات فى الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة، بدعم وتشجيع جميع المبادرات المجتمعية من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال التى تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.