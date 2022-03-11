طب المنصورة الجديدة تُنظم حملة للتوعية بمشكلات مرض السمنة

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية الطب جامعة المنصورة الجديدة، حملة توعوية تحت شعار "We will be the butterflies of this spring"، بالتزامن مع اليوم العالمى الذى أطلقته مُنظمة الصحة العالمية للسمنة، للتوعية بمُشكلات السمنة ومخاطرها، والأمراض التى تتسبب فيها السمنة للإنسان، وكيفية الوقاية من الإصابة بهذا المرض، وذلك برعاية معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وبمشاركة عُمداء الكليات وعدد من الطلاب.





وأفاد التقرير بأن الحفل الختامى الذى شارك فيه كافة مُنتسبى الجامعة، شهد تنظيم أول "ماراثون" بمدينة المنصورة الجديدة، والذى انطلق من أمام الجامعة، فضلًا عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، منها: (الفحص الطبى للطلاب والعاملين بالجامعة داخل العيادة الطبية؛ حيث تم تسجيل قياسات الوزن والطول ومؤشر كُتلة الجسم ومُحيط الخصر، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم ونِسبة السكر بالدم، وتوعية من قاموا بالتردد على العيادة هذا اليوم، بمرض السمنة وكيفية الوقاية منه).

وأضاف التقرير، أن الطلاب شاركوا فى تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية والترفيهية وفقرات رياضية متنوعة، تَنافس فيها العديد من طلاب الجامعة، وتم من خلالها تقديم معلومات عن طبيعة كل نشاط وكمية السعرات الحرارية التى يتم حرقها أثناء ممارسته، وكان من ضمن الفقرات خلال اليوم، وجود ركن للطعام الصحى المتوازن، حيث قام الطلاب بتكوين وجباتهم بأنفسهم بناءًا على نسبة السُعرات الحرارية المسموح بها.

وشهدت الفعاليات، مشاركة أسامة حمدى أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد، فى فعاليات الحملة، بفيديو يشرح من خلاله خطورة السمنة وارتباطها بالعديد من الأمراض، موضحًا مدى انتشارها بين طلاب الجامعات.

ومن جانبه، أوضح معوض الخولى أن الجامعة تحرص على تنفيذ مُختلف الفعاليات، التى تهدف إلى تعزيز الوعى الوطنى لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتأهيل جيل مُتميز من الكوادر الطلابية لخدمة الخطط التنموية المُجتمعية، وإرساءً لقواعد العمل التطوعى من أجل بناء "الجمهورية الجديدة"، وذلك فى إطار تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكد أهمية تنظيم الأنشطة الرياضية لاستغلال طاقات الطلاب بشكل إيجابى، واستثمار فرص المُشاركة فيها، لصقل مواهبهم الرياضية، وغرس قيم المُنافسة الشريفة بينهم.

وأشارت هالة المرصفاوى عميد كلية الطب، إلى أن حملة التوعية جاءت فى إطار اهتمام كلية الطب بالجامعة، بتقديم دورها لخدمة المجتمع، من خلال حملات التوعية الصحية المُختلفة، وكذلك نشر الوعى الصحى داخل المجتمع الجامعى وخارجه.

وأكدت سوزى فايز مدير برنامج الطب والجراحة، أن كلية الطب تتميز فى برامجها بتدريس الجزء الإكلينيكى للطلاب بدءًا من السنة الأولى، حيث تهدف مشاركتهم إلى التدريب بشكل عملى لما يدرسونه، حيث يتدرب الطلاب من خلال البرنامج الدراسى على مبادئ الفحص الإكلينيكى؛ باستخدام أعلى التقنيات من أجهزة الذكاء الاصطناعى.

الجدير بالذكر أن الحملة بدأت فعالياتها وأنشطتها مع بداية شهر مارس الجارى، وامتدت أسبوعًا كاملًا وشملت تنظيم أنشطة إلكترونية مُتعددة، عرض فيها الطلاب مقالات علمية وفيديوهات توعوية من تصميمهم، لعرض المعلومات بصورة مُبسطة، وقاموا بالإجابة على العديد من التساؤلات حول مرض السمنة.